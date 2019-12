V Králíkách lidé aktuálně řeší, kde se nechají ošetřit, až je budou bolet zuby. Jediná stomatologická ordinace na čtyřtisícové město je zavřená. Prý jen dočasně. Ambulanci koupila od končícího lékaře společnost Ecce Dent, která provozuje další dvě stomatologická pracoviště, jedno v Pardubickém, druhé v Královéhradeckém kraji.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Co je důvodem omezení zavedené dlouholeté praxe společnost nesdělila. Dá se však předpokládat, že není nikdo, kdo by chtěl v Králíkách ordinovat. Nové lékaře do města pod Kralickým Sněžníkem neúspěšně hledalo v uplynulých měsících už předchozí vedení společnosti.