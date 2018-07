Koloběh života je nadační fond pro nenadálé situace

Jablonné nad Orlicí - „Třeba vám živly zničehonic zničí dům… Nikomu nic zlého nepřejeme, ale víme, že se takové věci dějí, vždy děly a dít budou,“ říká jedna ze zakladatelek nového nadačního fondu Radka Nepustilová.

Radka Nepustilová a Silvie Serbousková představují v Jablonném nad Orlicí nový nadační fond Koloběh životaFoto: archiv NF

K dalším zakladatelům fondu Koloběh života patří Silvie Serbousková a Pavel Novák z Jablonného nad Orlicí. Smyslem fondu je zprostředkovat pomoc občanům Jablonného a přilehlých obcí, kteří se ne vlastní vinou ocitnou ve stavu aktuální nouze.

Po několika měsících příprav se ve čtvrtek 28. června uskutečnilo veřejné setkání podporovatelů a sympatizantů fondu Koloběh života. „Vytváříme společenství lidí, kteří si budou pomáhat. Finančně, přiložením rukou k dílu, znalostmi… každý, jak umí a může. Umíme to, to už je prověřené minulostí,“ vysvětlila další ze zakládajících Silvie Serbousková. Samotný fond, jehož registrace je právě dokončována, by měl sdružovat společenství lidí, kteří budou schopní a ochotní v nenadálé situaci přispět k tomu, aby život zase běžel dál. Fond bude spolupracovat se specialisty na oslovování dárců z okolí, ale i potenciálních příjemců.

Nyní fond spouští svou prezentaci na veřejnosti. Patří k ní webové a facebookové stránky, založení transparentního účtu a sestavení databáze možné pomoci, kde zdůrazňuje, že rozhodně nejde jenom o peníze. „Kolikrát je psychicky potřebnější vědět, že někdo přijde s lopatou uklízet to, na co se nechcete dívat,“ dodává Radka Nepustilová a vyzývá lidi, kteří si všímají života kolem sebe a chtějí pomoci, aby se fondu Koloběh života přihlásili.

Startovací aktivity Koloběhu života podpořila Nadace Via. V rámci svého programu Živá komunita přispívá lidem, jejichž činnost posiluje mezilidské vztahy v sousedských komunitách a jejich soběstačnost. Dar od nadace Via bude použit na dokončení webových stránek a na první veřejnou akci Koloběhu života letos v říjnu. Jako téma se nabízí sto let svépomoci během sta let republiky, a proto bude akce laděna dobově – proběhne na ní módní přehlídka, koncert či výuka tance s odkazem na 1. republiku., stejně tak jako nabídka občerstvení podle tradičních místních rodinných receptů.

Informace, diskuse a možnosti jsou zejména na https://www.facebook.com/kolobehzivota.cz/ či na www.kolobehzivota.cz.