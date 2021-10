"Desetikorunu za metr mi dávají, to mi připadá strašně málo. Mám pocit, že mě chce každý okrást," postěžovala si žena v předdůchodovém věku.

Podědit les po babičce nebyla žádná výhra. Sedmapadesátiletá Miroslava z malé vesničky na Chrudimsku má s lesním pozemkem poměrně velké starosti. Hodně stromů je napadených kůrovcem, pozemkem prorůstají ostružiny a na výsadbu nových sazenic nemá sílu. Nejraději by se majetku zbavila, ale nechce ho prodat pod cenou. V poslední době se totiž objevili zájemci, jejichž nabídky paní Mirce připadají velmi nevýhodné. Není zdaleka sama, kdo je pod tlakem překupníků.

