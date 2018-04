Kolem pastvinské přehrady pojedou po třiatřicáté

Orlickoústecko - Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli 22. dubna 33. ročník cyklojízdy „Kolem Pastvinské přehrady“.

Pastvinská přehrada vyzývá k vodním radovánkámFoto: Josef Kvičera

Start je mezi osmou a devátou hodinou z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 50 a 100 km vedou společně na Hejnice a Žamberk. Padesátka pokračuje na Klášterec a Pastviny, kde účastníci obdrží v restauraci U mostu diplom a přes Letohrad pokračují do Ústí nad Orlicí. Cyklisté účastnící se stokilometrové trasy zamíří přes Kunvald do Bartošovic na Zemskou bránu, Čihák, České Petrovice, Mladkov, Pastviny, Bredůvku, Jablonné nad Orlicí, Horní a Dolní Čermnou (zde obdrží diplom a turistické materiály) a pokračují přes Petrovice a Dolní Dobrouč do Ústí nad Orlicí.

Cykloakce není závod, vítězí každý, kdo projede kontrolami v Pastvinách a Dolní Čermné. Samozřejmostí při podobných akcích je dodržování silniční vyhlášky, děti mladší patnácti let jedou v doprovodu dospělé osoby. Za 32 let projelo na tratích Kolem Pastvinksé přehrady 8131 cyklistů, rekordní účast byla v roce 2002, kdy přijelo 572 cyklistů. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! Pořadatelé děkují Městu Ústí nad Orlicí za dlouholetou finanční podporu.

Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé z KČT Ústí nad Orlicí. (mr)