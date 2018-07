Kobylinec byl plný umění

Východní Čechy, Pardubice - Suchou fázi letní přípravy mají hokejisté Pardubic za sebou. Nyní si užijí dva týdny dovolené, ve druhé polovině července už přijde to hlavní: půjde se na led. „Všichni se těšíme a budeme chtít vše stupňovat směrem k 14. září,“ říká Miloš Holaň, hlavní trenér Dynama. Právě on se ohlíží za letní přípravou, ale hovoří i o plánovaném try outu, skládání hráčského kádru či přípravných zápasech.