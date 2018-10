Koaliční dohoda v České Třebové je na spadnutí. Čtyři strany podepsaly

Česká Třebová - Tři dny po komunálních volbách se českotřebovská radnice otřásá v základech. Dva největší soupeři z minulých voleb si totiž v těch letošních vyměnili místa.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Michal Hrabal

Vítězná Koalice pro Českou Třebovou, která získala v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu devět mandátů, intenzivně vyjednává o nové radniční koalici. Sdružení Nestraníků současného starosty Jaroslava Zedníka skončilo se sedmi zastupiteli na druhém místě a míří do opozice.

„Bude podepsáno memorandum o povolební spolupráci. Většinu v radě bude mít Koalice pro Českou Třebovou, která by měla mít i funkci starosty. Dvě koaliční strany, ČSSD a ODS, získají funkce místostarostů,“ nastínil v pondělí odpoledne staronový zastupitel za Koalici pro Českou Třebovou Milan Mikolecký. Takto postavená radniční koalice by v zastupitelstvu disponovala křehkou většinou dvou hlasů. „Jednáme ještě o zřízení funkce dalšího neuvolněného místostarosty,“ dodal.

Vyjednávání podle lídra kandidátky občanských demokratů Josefa Kopeckého začalo v okamžiku, kdy byl sečten poslední volební okrsek. „Máme za sebou pětatřicet hodin permanentního vyjednávání a pokud všechno dopadne tak, jak má, mohli bychom dnes odpoledne podepsat memorandum o budoucí spolupráci čtyř subjektů,“ potvrdil v pondělí Kopecký. ODS si v letošních volbách o jeden mandát polepšila, do zastupitelských lavic zasednou tři její kandidáti.

Sociální demokraté pouze potvrdili, že se koaličních rozhovorů účastní. Volební lídr Dalibor Zelený ale konkrétnější být nechtěl. „Dokud jednání nebudou hotová, je předčasné cokoliv říkat. Chceme, aby ve městě byla rozumná a slušná vláda,“ sdělil Zelený.

K možné povolební spolupráci s dosavadním partnerem, sdružením Nestraníků současného starosty Zedníka, se Zelený příliš vyjadřovat nechtěl. „Bývá obvyklé, že vyjednávání iniciuje ten, kdo má nejvíce hlasů. Skončili jsme až třetí, ti první nás oslovili, druzí ne,“ prohlásil. ČSSD oproti minulým volbám tři zastupitelské mandáty ztratila.

Není vyloučeno, že se koaliční půdorys rozroste ještě o sdružení 27 statečných, které ve volbách získalo dva mandáty. Podle Milana Mikoleckého by strana měla mít zastoupení v radě. Koalice by tím získala pohodlnou většinu sedmnácti hlasů. Lídr kandidátky 27 statečných Václav Cempírek účast v radniční koalici nevylučuje. „Účastníme se koaličního vyjednávání. Jsme uskupení spíše pravicového zaměření, tak máme trochu problém s tím, že je v koalici ČSSD, ale pokud budeme programově ve shodě, tak bychom neměli problém spolupracovat,“ řekl.

Rivalové voleb se sešli



Přes rozpory, které mezi první a druhou volební stranou na pásce panují, se v neděli zástupci Koalice pro Českou Třebovou a Nestraníků sešli. „Nabídli nějakou spolupráci, ale zatím jsme ji neakceptovali,“ přiblížil Milan Mikolecký.

To, že s vítěznou Koalicí jednali, potvrdil za Nestraníky Jaroslav Zedník. „Vítězství z minulých let jsme neobhájili, skončili jsme druzí. Vnímám, že vítěze voleb naše podpora nezajímá. Bylo nám naznačeno, že nejsme partner, který by se měl na čemkoliv podílet. Myslím si, že už je rozhodnuto,“ konstatoval Zedník. Nestraníci se připravují na to, že skončí v opozici.

Stranou povolebních vyjednávání zůstávají Piráti, kteří vybojovali dva mandáty, a Třebováci pro zdraví a sport s jedním zastupitelem.