Knihovny se připravují na nový knihovnický systém

Obchod - Obchod Realitní makléř 15 000 Kč

Realitní makléři REALITNÍ MAKLÉŘ (DPČ). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Mírové nám. č.p. 9, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, POŽADUJEME: , - práce na PC s interním systémem (vlastní počítač a telefon), - chuť samostatně i týmově pracovat, kvalitní komunikační dovednosti, - využití firemní databáze, - spolehlivost a zodpovědnost k práci, NABÍZÍME: , - možnost rychlého kariérního růstu, - nadstandardní odměňování, náběrové provize, - časovou flexibilitu, - kvalitní školící systém, interní IT systém podporující práci makléře, - zvýhodněný mobilní tarif, - možnost investování do nemovitostí, - firemní dovolené, V případě zájmu zašlete životopis na uvedený e-mail. Pracoviště: Viden-stav.cz s.r.o. - pracoviště m&m reality holding, a.s., Mírové nám., č.p. 9, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Iva Bártová, +420 608 303 804.