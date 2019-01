Knihovnu rozezní dusot běžců

Jablonné nad Orlicí /Krátce/ – Knihovna bývá většinou spjata s tichem, dnes odpoledne se však v té jablonské koná desátý ročník Běhu do schodů. Po 91 schodech si mohou vyběhnout děti i dospělí. Průběžný start je od 14 do 16 hodin před budovou knihovny. „Přijďte si poměřit své síly i vy, kteří nechodíte do knihovny," zvou knihovnice.

V Jablonném běhali do schodů. | Foto: archiv

Autor: Iva Janoušková