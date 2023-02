Zubaři, kterých je na Orlicku 86, jsou nerovnoměrně rozmístění, proto jsou oblasti, kde mají pacienti na výběr a jiné, kde se stojí fronty před novou ordinací. „Moje zubařka šla do důchodu. Začal jsem přechod jinam řešit poměrně brzy, ale stejně to byl boj. Nakonec jsem sehnal, ale trvalo to hrozně dlouho,” zavzpomínal Martin Málek z Lanškrouna.

Pokud potřebuje pacient nového zubaře, vyhledávač mu jich najde celou řadu. Většina z nich ale na dotaz, zda přibírají, odpovídá záporně. „V současné době již bohužel nejsme schopni přijmout nové pacienty do naší evidence,” řekla Ivona Kolářová z ordinace v České Třebové. Stejnou odpověď dostal Deník také u zubařů v Dolní Dobrouči, Vysokém Mýtě, Lanškrouně nebo Žamberku.

Jinde hledají další posily. „Nepřijímáme, jsme plně obsazeni. Navíc hledáme novou dentální hygienistku pro naše pracoviště,” zaznělo z ordinace Hany Horákové v České Třebové.

Špatnou dostupnost stomatologické péče nedávno řešil také Karel Morávek z Ústí nad Orlicí. „Já zubaře nikdy moc nevyhledával. Na stará kolena mě začal brát zub, a tak jsem jel na pohotovost a nestačil jsem se divit. Taková fronta až na chodbu,” popsal Morávek svou zkušenost.

Podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny z loňského července prezentovaných komorou je například nedostatečná zubní péče v okrajových částech kraje daleko od větších měst. Například v západní části Chrudimska, v okolí Svitav či Moravské Třebové.

„Celá rodina chodíme k jednomu zubaři, už spoustu let. Ten teď bohužel naznačuje, že by rád do důchodu, ale náhradu za sebe nemá. Mám doma dvě děti, které k nikomu jinému nechtějí. Všude jinde se bojí, tady ne. Nevím, co budeme dělat,” povzdechla si Magda Jelínková z České Třebové.

Jaroslav Boháč z Vysokého Mýta je vysloveně naštvaný. „Řekli mi, že se musím zapsat na čekací listinu a třeba se na mě za půl roku dostane. Copak já vím, co bude za půl roku? To je hrůza,” postěžoval si Boháč.

Právě tímto způsobem ovšem řeší situaci celá řada dentistů. „Nové pacienty přijímáme pouze prostřednictvím pořadníku,” stojí například na webových stránkách stomatologie v Ústí nad Orlicí.

"Obecně jsou problematické periferní lokality v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy,"



krajská radní Michaela Matoušková.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler však situaci uklidňuje. „Žádní zubaři nechybí, máme jeden z největších počtů zubařů na obyvatele v Evropě,“ řekl Šmucler. Podle něj je zubních lékařů je v České republice 6 800. A zhruba jen tisícovka jich neošetřuje pacienty na náklady zdravotních pojišťoven.

Na preventivní prohlídky podle Šmuclera pravidelně dochází 82 procent pacientů, jejichž stomatolog má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Další asi dvě procenta pojištěnců do ordinace zubaře přijdou až při akutních potížích. Na vlastní náklady, tedy bez spoluúčasti zdravotní pojišťovny, u nás zubaře navštíví zhruba desetina osob. V Česku tak zubaři podle Šmuclera nechybí. A tvrdí, o nedostatku zubních praxí hovoří hlavně regionální politici, kteří tak vyhrávají volby.

I přesto však zástupci České stomatologické komory uznávají, že jsou oblasti, ve kterých pacienti zubaře zkrátka nenajdou.

Co dělat, když zuby hodně trápí?



Pacienti mohou v akutních případech využít stomatologickou pohotovost v Pardubické nemocnici (budova č. 17).



Předem je však nutné v budově č. 13 (informace) uhradit regulační poplatek.



Ordinační hodiny této pohotovosti jsou:



pondělí–pátek 17–21 h

víkendy a svátky 8–12 a 13–18 h

A podobné problémy má řada dalších lidí napříč okresy. Podle náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaely Matouškové skončilo v Čechách za poslední dva roky pět stomatologů bez náhrady. Problematický je zvyšující se trend přetahování zubních lékařů mezi kraji. "Obecně jsou problematické periferní lokality v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy," zhodnotila Matoušková.

Systémovým řešením je podle Šmuclera přidat na stomatologii opět peníze z veřejného zdravotního pojištění. A dovolit pojištěncům doplatit si na lepší péči, kterou si dnes platí celou. Dříve podle něj měl obor osm procent peněz z veřejného pojištění, v současné době je to polovina.