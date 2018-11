Klasika nudí. Hrady bodují nápaditostí

Pardubický kraj - Letošní celoročně teplé počasí návštěvám památek nepřálo, přesto zažily jednu z nejlepších sezon.

Kunětická hora.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Ačkoliv letošní horké léto příliš vysoké návštěvnosti hradů a zámků nenasvědčovalo, skutečnost vyvrátila všechny předpoklady.

Návštěvnost totiž dosáhla skoro úrovně loňského roku, kdy byla rekordně vysoká. „Pokles návštěvnosti byl menší, než se čekalo, a na některých objektech dokonce vzrostla,“ řekla mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

Propady nejsou velké

Příkladem je zámek Litomyšl, který přitahoval turisty díky svým oslavám 450 let založení. A na ostatních památkách byl pokles počtu návštěvníků jen několikaprocentní. Výrazněji, zhruba na polovinu, klesla jen ve Slatiňanech, tady ovšem kvůli stavebním pracím na zámku i v sousední zahradě.

„Propady nakonec nejsou tak velké, jak se kvůli počasí lákajícímu spíše do přírody čekalo, a to svědčí o tom, že naše památky jsou stálicí v cílech turistů. A to současná čísla nejsou konečná, na objektech jsou ještě přijímány objednané zájezdy, třeba v Betlému v Hlinsku mají celoroční provoz, začíná příprava adventních a vánočních akcí,“ uvedla Bidlasová.

Důvod zájmu návštěvníků je podle památkářů zřejmý. Nabídka hradů a zámků je od roku pestřejší, a to se zaměřením nejenom na všechny věkové skupiny, ale i co do žánrů. Program se navíc rozšířil i o netradiční prohlídky zázemí a speciální akce.

Kunětická hora

2010: 25 484

2017: 40 526

2018: 33 755



Hrad Litice

2010: 11 112

2017: 11 488

2018: 11 010



Zámek Litomyšl

2010: 29 854

2017: 48 318

2018: 52 328



Zámek Slatiňany

2010: 11 664

2017: 29 323

2018: 15 270



skanzen Vysočina

2010: 54 890

2017: 81 613

2018: 60 901

Kasteláni pochopili, že klasickými prohlídkami s nudnými výklady letopočtů a knížat už nezaujmou.

Začali se proto předhánět s nabídkou ukázek běžně nepřístupných prostor, kuchyní a technických zázemí. Nově se konají prohlídky zaměřené na vybrané členy jednotlivých rodů, prohlídky exteriérů, exkurze pro gurmány, noční prohlídky a podobně.

„Velkému zájmu se těší i prohlídky půd a další. Okruhy na našich pamětihodnostech jsou diferencovány nejenom tematicky, ale i věkově. Hlavně o prázdninách jsou nabízeny zkrácené prohlídky pro rodiny s dětmi, nebo přímo prohlídky s princeznou či jinou pohádkovou či historickou postavou a jsou vedeny tak, aby prohlídka dětské návštěvníky zaujala,“ uvedla mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

Přednášky i koncerty

K tomu je nutné připočíst další desítky návštěvníků při přednáškách, koncertech a divadelních představeních pořádaných na hradech a zámcích, šermířské turnaje, trhy, ochutnávky vín a podobně.

Čísla v tabulce za letošní rok tak ještě nejsou konečná, i po skončení sezony k poslednímu říjnu se mnohde konají jednorázové akce, a to hlavně o blížícím se adventu. A celoročně je otevřen například Betlém v Hlinsku, což je součást veselokopeckého skanzenu. Sem se mohou návštěvníci těšit na adventní výstavu spojenou s vánočním jarmarkem. Několik adventních prohlídek včetně dílničky pro děti pořádá už rovněž zámek Litomyšl.