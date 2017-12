„Kino naslepo“ promítá už rok

Ústí nad Orlicí – Ústecké kino Máj dnes (ve středu) promítá „naslepo“.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Vaňous Petr

Diváci, kteří usednou do křesel Roškotova divadla, do poslední chvíle nebudou znát titul promítaného filmu ani jeho žánr, může to být drama, komedie i něco akčního. „Přijďte se pobavit a zasmát. Vstupenku nepotřebujete, vstupné se neplatí. Při odchodu je na vás, jakou částkou film ohodnotíte,“ zve do kina Klubcentrum.

Promítání začne o půl osmé večer. „Kino naslepo“ kulturní organizace zavedla přesně před rokem a ujalo se, stejně jako „senior kino“, tedy odpolední promítání zajímavých titulů hlavně pro seniory. Další bude na řadě 10. ledna, kdy od 14.30 promítne film Kvarteto.