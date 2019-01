Orlickoústecko – Putovní Kinematograf bratří Čadíků brzy dorazí i do našeho regionu. České filmy naservíruje filmovým fanouškům nejdříve v Lanškrouně, „pohyblivé obrázky“ budou Čadíci promítat pod širým nebem i v Libchavách, ve Vysokém Mýtě a nakonec v Ústí nad Orlicí.

Kinematograf bratří Čadíků. | Foto: Petr Novotný

Zatímco v Mýtě nebo Libchavách je už jasné, kde kinematograf „zaparkuje“, v Lanškrouně se rozhoduje mezi náměstím A. Jiráska nebo sousedním nádvořím zámku a v Ústí nad Orlicí se místo pro letní kino teprve hledá. Petr Strákoš, který promítání pro toto město zprostředkovává, by od místních uvítal tip „kam s ním“. „S prostorem máme trochu problém, ideální to bývalo na louce, člověk si rozbalil spacák a mohl se dívat… Uvidíme, taky by se mohlo stát, že skončíme na náměstí,“ podotkl. Uvažovalo se o veřejném prostranství Kociánka, ani to se však nejeví jako ideální místo. Znám je program kina a promítací dny, v Ústí bude pojízdné kino zpestřovat letní večery od 22. do 25. srpna.

Promítání pod noční oblohou má jedinečnou atmosféru. „Sednete si na karimatku nebo skládací křesílko, můžete si dát pivko… Když vyjde počasí, je to o něčem jiném, než když sledujete film v běžném kině. Má to své kouzlo, to každopádně,“ je přesvědčen Petr Strákoš. Na promítání kinematografu v Lanškrouně se přijde podívat i Zdeněk Baborák, zdejší dlouholetý kinař. Filmy samozřejmě zná, chtěl by však vidět, jaký je o ně zájem. „Organizoval jsem před lety letní kina v Pastvinách, v Čenkovicích i v Lanškrouně, když se rekonstruovalo kino. Když vyjde počasí, tak je to bomba, ale když nevyjde, tak je to hrůza,“ říká Zdeněk Baborák.

Mobilní kina společnosti Čadíků putují po českých a moravských městech už dvacet let. „Od roku 1998 se nám podařilo vybrat celkem 5 550 000 korun na dobrovolném vstupném, jež bylo po skončení sezony vždy v plné výši předáno charitativní organizaci. Loňský výtěžek z dobrovolného vstupného byl v plné výši poukázán na obnovu a pomoc povodněmi postiženého města Hrádek nad Nisou, kde se kvůli ničivým záplavám promítání kinematografu uskutečnit nemohlo,“ informovala média Simona Čadíková, asistentka jednatele Kinematografu bratří Čadíků. Společnost promítá výhradně filmy z české produkce či koprodukce. Provozuje patnáct mobilních kin, dvě působí od roku 2002 na Slovensku. „Letos navštívíme osmačtyřicet měst v České republice, třicet měst na Slovensku a jako každý rok přivezeme lidem aktuální české filmy,“ upozornila Simona Čadíková. Bude mezi nimi mj. mrazivá komedie Ireny Pavláskové Zemský ráj to na pohled nebo Hřebejkovo drama Kawasakiho růže.



Kde a kdy promítá kinematograf:

Lanškroun

náměstí A. Jiráska nebo nádvoří zámku, od 21.30 hodin

5. 8. 2011 - Román pro muže

6. 8. 2011 - Zemský ráj to na pohled

7. 8. 2011 - Tacho

8. 8. 2011 - Kawasakiho růže

Libchavy

na „umělce“ v Dolních Libchavách, po setmění ve 21 hodin

15. 8. Román pro muže

16. 8. Tacho

17. 8. Kawasakiho růže

Vysoké Mýto

nám. Přemysla Otakara II., začátky přibližně ve 21 hodin

18. 8. Největší z Čechů

19. 8. Román pro muže

20. 8. Tacho

21. 8. Kawasakiho růže

Ústí nad Orlicí

místo bude upřesněno, asi od 21.30

22. 8. Největší z Čechů

23. 8. Román pro muže

24. 8. Tacho

25. 8. Kawasakiho růže