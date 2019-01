Ústí n. O. – Byla by velká škoda vyčlenit si na prohlídku interaktivní výstavy Poznávej se, která bude přístupná v budově Perly už jen týden, málo času.

Všech více než šedesát exponátů určených k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutěžení vás natolik pohltí a vtáhne do hry, že úplně přestanete vnímat čas.

Smysly i klamou

Putovní výstava libereckého science centra iQpark je vhodná pro všechny věkové kategorie, zabaví dítě i penzistu. Nenabízí ovšem jen zábavu, ale i vzdělávání. Inteligenční kvocient tu sice nikomu neměří, splnění zadaných úkolů si však určitou dávku inteligence žádá, stejně však i šikovnost, hravost, představivost či intuici. Expozice Poznávej se nabízí zajímavou možnost si vyzkoušet fungování lidských smyslů i to, jak nás někdy klamou. S pomocí exponátů si návštěvník může změřit frekvenci svého sluchu, hlasitost výkřiku, elektrický odpor svého těla nebo sílu stisku ruky. S pomocí vtipných i důmyslných exponátů měří hloubku předklonu, poznává různé vůně, hraje zvukové pexeso nebo zkouší psát Braillovým písmem. Součástí výstavy jsou i různé kvízy a hlavolamy. Kdo nemá strach z pádu, může vyzkoušet chůdy nebo pedalo (cvičební pomůcku sestavenou ze tří koleček).

Těžko říct, od kterého z interaktivních exponátů se nejčastěji nemohou návštěvníci odtrhnout. Hodně živo bývá u „zatloukačky“ vytvořené z velkého množství barevných tyček, do které lze vytlačit různé obrazce. Fantazii se meze nekladou. „Lamelový panel je mimořádně populární,“ potvrzuje pořadatel výstavy Tomáš Kotyza a dodává: „Podobně oblíbený je i hlavolam ´Spojeni navždy´, kde je úkolem oddělit od sebe dva lidi spojené dvěma popruhy na zápěstích, nebo exponáty pracující se zrakovými klamy.“

Exponáty něco vydrží

Na rozdíl od jiných výstav, na kterých jsou vystavené exponáty opatřeny výstražnými cedulkami Nesahat!, je na této dokonce „Dotýkat se exponátů přikázáno!“ A návštěvníci zabraní do hry je rozhodně nešetří. To však organizátorům výstavy vrásky na čele nedělá. „Exponáty jsou vyrobeny tak, aby snesly i velmi nevybíravé zacházení. Už při jejich realizaci se počítalo s tím, že budou vystaveny velkému tlaku. Jejich údržba proto není tak náročná ani častá, jak by se mohlo zdát. I když, pravda, právě lamelový panel je třeba opravovat - zasouvat zpět vypadlé tyčky - několikrát za den,“ konstatoval Tomáš Kotyza.

Děti i dospělí odcházejí z Perly nadšení. Svědčí o tom i tabule se vzkazy. Někteří dokonce napsali, že by zde strávili i celý den. Jak s úsměvem podotkl Tomáš Kotyza, kromě něj se to ještě nikomu nepodařilo, nicméně víc než tři hodiny je prý celkem obvyklý čas.

Expozice Poznávej se navazuje na úspěšnou výstavu Hry a klamy, která putovala po českých městech a navštívily ji desetitisíce návštěvníků. „Posilovat v dětech i dospělých logické myšlení je v dnešní době více než důležité. Naše výstava má za cíl právě toto myšlení zažehnout, posílit nebo třeba i obnovit,“ dodává pořadatel výstavy. V Ústí nad Orlicí skončí 22. května, další „štací“ bude Lipno, kde bude instalována celé prázdniny.