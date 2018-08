Kdo chce soutěžit, musí do hospody

Česká Třebová - Každý den si mohou zájemci vyzvednout kartu a zúčastnit se soutěže Putování po českotřebovských hospůdkách a restauracích, která se koná do 25. srpna.

Soutěžní úkol není až tak náročný, účastníci musí nasbírat do zmíněné hrací karty co nejvíce razítek za návštěvu a ochutnání soutěžní speciality v některé ze zapojených českotřebovských restaurací. Je jich celkem šest. Šanci vyhrát cenu pak mají ti účastníci, kterým se podaří získat co největší počet razítek, o vítězích rozhodne hlasování.

Na něj dojde při kulturní akci Piknik v Javorce, který je do městského parku připravován na 25. srpna. Program pro děti i dospělé zde začne ve 14 hodin.