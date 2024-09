Nejdříve na krajském úřadě zasedli členové strany 3PK současného hejtmana Martina Netolického. Ti si ke stolu přizvali i zástupce ODS a TOP 09 a Koalice pro Pardubický kraj.

„Půjde o první konzultace, její složení vám nesdělím. Rozhodneme se, kterou cestou se vydáme,“ avizoval těsně před jednáním Martin Netolický. V 19 hodin do budovy krajského úřadu dorazil lídr ANO 2011 Dušan Salfický s dvěma kolegy. Za necelou hodinku opouštěli úřad, ale výsledky jednání nebyly jasné.

„Jako vítěz voleb jsem předložil nabídky současnému hejtmanovi, řekl jsem naše představy a požadavky. On si to probere ve svém klubu a ozve se nám s reakcí. Preferoval jsem, že si dáme vědět ještě dnes večer,“ uvedl bezprostředně po jednání Dušan Salfický. Na otázku, jestli s nimi hejtman Netolický počítá do koalice, nechtěl odpovědět. „Neumím odpovědět. Dal jsem požadavky, uvidíme, jak budou a nebudou přijaté. Jako vítěz voleb jsem si řekl o post hejtmana a uvidíme, jaká bude odezva,“ dodal Salfický.

Ze současného zastupitelstva kraje nebyla na první jednání přizvána jednička kandidátky Starostů a Nezávislých Michaela Matoušková. Před osmou hodinou večer ale i ona dorazila na krajský úřad.

„Pan hejtman mi zavolal. Pokud bude koalice s ANO 2011, nepůjdeme do ní. Na stávající koalici mandáty vycházejí a obměna, myslím, není potřeba,“ sdělila Michaela Matoušková před jednáním. Dlouho se na úřadě nezdržela a vracela se do svého štábu na Pernštýnské náměstí. „Řekli jsme svoje představy a co bychom v případné koalici chtěli. Teď budou další jednání, za dnešek není uzavřeno. Všichni se vrátí do svých štábů a budeme jednat dál,“ řekla Matoušková.

Okolo jednadvacáté hodiny vyšel z krajského úřadu i lídr 3PK Martin Netolický se svými stranickými kolegy. „Zatím nic,“ oznámil jen čekajícím novinářům a rychle spěchal do svého štábu.

Už odpoledne ale avizoval, že v sobotu koalice vyjednaná nebude. „Výsledek jednání se dá očekávat během víkendu, nechceme být zbrklí,“ avizoval hejtman.

