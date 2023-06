/FOTO, VIDEO/ Neprůstřelné vesty, létající drony s termovizemi, střešní krytiny na opravy budov nebo také potraviny, drogerii a zdravotnický materiálem. Z Jablonného nad Orlicí na Orlickoústecku už vyjelo 50 nákladních aut na pomoc Ukrajině. Společnosti Isolit Bravo napadenou zemi podporuje už od roku 2014. Naposledy na bojiště poslala první tří speciální vojenská vozítka pro převoz raněných.

„Jen od začátku války je to osmnáctý kamion a na pomoc jsme darovali přes deset milionů korun. Jsme připraveni pokračovat, dokud bude potřeba. Počítáme s tím, že budeme nadále posílat v průměru zhruba jeden kamion měsíčně,“ informovala Martina Marková, která má ve společnosti Isolit Bravo na starosti dobročinné akce i organizace cest s pomocí.

Poslední kamion vyrazil na cestu v pondělí. Tentokrát vezl i tři dálkově ovládané pozemní drony, které mají pomáhat s převozy raněných přímo na frontě. „Už jsou na Ukrajině. Naši řidiči první dron již vyložili a pokračují v cestě. Ve čtvrtek by měli dorazit do Charkova, kde budou předávat potraviny a drogerii,“ dodala Martina Marková.

Další peníze investuje strojírenský podnik do vývoje a výroby speciálních vozítek určených pro práci v těžkých podmínkách na bojišti. Pozemní drony nabízí Ukrajincům zdarma.

„Zbraně nejsou naše parketa, tak jsme se zaměřili na to, co nám je vlastní, tedy stroj, který se umí pohybovat v náročném terénu a hodně toho uveze,“ vysvětlil Kvido Štěpánek, ředitel a majitel společnosti Isolit Bravo, která je známá především výrobou zahradních a stavebních koleček poháněných silným elektromotorem.

Právě takzvané motúčko se stalo základem pro výrobu vojenských strojů. „Modifikovali jsme je tak, aby bylo použitelné pro armádu,“ upřesnil Štěpánek.

Jeho tým konstruktérů vyvinul a vyrobil dvě verze vozítek určených k transportu raněných, které se liší délkou. Další dva drony budou sloužit k dopravě materiálu v nebezpečném prostoru, jeden je kolový, druhý pásový. Na frontu se vydaly tři o půl metru kratší stroje pro převoz raněných. Může jet rychlostí čtyři nebo osm kilometrů za hodinu.

„Baterie vydrží šest až osm hodin při plné zátěží 200 kilogramů a jízdě po rovině. V prudkém terénu se samozřejmě vybíjí rychleji, stejně jako při použití vyšší rychlosti,“ vysvětlil konstruktér Filip Chalupník. Jeho kolega Filip Vaníček Deníku předvedl, jak se pozemní dron na dálku řídí.

„Máme vyzkoušený dosah 400 metrů, ale mohl by být až jeden kilometr. Potom se však už obtížně řídí a člověk na to nevidí. Svahová dostupnost je 35 stupňů. Řídí se to jako hračka na dálkové ovládání. Jedna páčka slouží na pojezd dopředu a dozadu a druhá na zatáčení. Má to také naviják o síle 1 100 kilogramů, který se dá odejmout a díky vlastní baterii a dálkovému ovládání použít samostatně,“ popsal mladý konstruktér.

Vývoj každého stroje trval přibližně 100 hodin, montáž a výroba zabrala zhruba dvacet pracovních dní. Kromě baterie jsou veškeré součásti dronu vyrobené v Jablonném nad Orlicí. Díky tomu je možné dron pro odvoz raněných vyrobit za přibližně 200 tisíc korun.

Společnost Isolit Bravo má připravené další tři stejné stroje, které může ihned dodat. Pokud se osvědčí a bude o ně zájem, bude je podle Štěpánka vyrábět dále. I vývoj originálních vozítek se nesl v duchu nezištné pomoci Ukrajině.

„Kluci na tom pracovali po pracovní době. Nejde o to, že by to nemohli dělat v jejím rámci, ale jde o symbolické gesto. Jako firma jsme na to věnovali materiál a oni zase svůj volný čas,“ řekl ředitel, který vidí hned několik pádných důvodů pro pomoc Ukrajině.

„První je obecně lidský. Když čtu o řádění Rusů, myslím si, že to prostě nejde jen tak strávit a přehlédnout. Přitom z toho celého vidíme jenom část. O spoustě věcí se nehovoří, protože se bohužel staly běžnými,“ zamyslel se Kvido Štěpánek, podle kterého v současném konfliktu zdaleka nejde jen o Ukrajinu.

„Rusko jako imperiální mocnost se jen tak nezastaví. Pokud by se začátkem války Ukrajina položila, dnes bychom řešili úplně jiné problémy týkající se pobaltských republik a možná i Slovenska a České republiky. Teď máme šanci Rusy zastavit, přestat se zabývat nesmysly a řešit skutečný problém, kterým je napadení sousední země Ruskem a možnost, že se konflikt přenese dál,“ zdůraznil šéf Isolitu Bravo. A dodal, že každý rozumný člověk se musí přiklonit na stranu Ukrajiny a v rámci svých možností pro její vítězství něco udělat.