Poslanec a místopředseda hnutí Starostové a nezávislí Jan Farský kvůli chystané demolici drážních objektů poslal interpelaci ministru dopravy Karlu Havlíčkovi.

Podle šéfa Správy železnice Jiřího Svobody šlo v tendru o to získat poklady pro hledání vhodného řešení, jak s objekty naložit a u některých je již jisté, že se pro ně bude hledat další využití. „Vždy se hledá řešení, na prvním místě není demolice. Je to naprosto individuální věc, ne plošná,“ konstatoval ve veřejnoprávní televizi. Poslanec Farský poukazoval na to, že by Správa železnice měla budovy raději prodat nebo bezúplatně převést na spolky či neziskové organizace, kterým by ještě mohly posloužit. Podle Správy železnice to však není tak jednoduché, protože objekty leží v ochranném pásmu dráhy. „To do budoucna může vyvolat tolik problémů, že ti, co si takový objekt pořídili, byť s dobrým záměrem, nám ho pak nabízejí zpátky, zda by ho nešlo vykoupit. I tyto případy máme,“ upozornil Svoboda.

Podle Správy železnice plastová okna na strážním domku v Letohradě nedokazují, že by měl nějakou hodnotu. „Plastová okna jsou jen na straně k trati a jsou naopak dokladem, že objekt je nadměrně vystaven účinkům hluku z drážní dopravy – výměna oken proběhla jako součást protihlukových opatření a byla podmínkou kolaudace Modernizace tratě Letohrad – Lichkov před zhruba třinácti lety. Na odvrácené straně se okna neměnila,“ informovala státní organizace. Domeček kdysi obývala rodina železničáře, místní na tu dobu vzpomínají s nostalgií. „Také mě k němu vážou vzpomínky. Motyčkovi byli jako naše rodina,“ povzdychla si obyvatelka Letohradu. Objekt však už léta není využíván a je z něj doslova ruina. Správa železnice ho nabídla místní radnici, tak však o něj nemá zájem. „Shodli jsme se na radě, že zájem neprojevíme,“ uvedl letohradský starosta Petr Fiala s tím, že budova je velmi špatném stavu. „Navíc by na této straně kolejí měla v budoucnu vzniknout místní komunikace, kterou by investovala Správa železnic a mohl by tam být zrušen přejezd u hájovny,“ informoval Fiala.

Správa železnice si nechala nacenit demolici u bývalých strážních domků, skladišť, ale i budov zastávek. Otazník visí také nad zastávkou na Lanšperku, který patří do katastru Dolní Dobrouče. Podle zdejšího starosty Pavla Šislera obec nebude mít zájem budovu převzít. „Nemáme pro ni v tom místě využití,“ vysvětlil.

K zemi rozhodně nepůjde výtopna na vlakovém nádraží k Litomyšli, postarala se o to parta nadšenců. Že zůstane zachována se před pár dny dohodla Správa železnice s vedením Litomyšle. O nevyužívané nemovitosti na dráze projevilo od roku 2018 do současnosti v Pardubickém kraji už osm samospráv. „Obecně jsou nepotřebné převoditelné objekty podle platných předpisů nejprve nabídnuty orgánům veřejné správy. Pokud organizační složky státu či jiné státní organizace zájem neprojeví, nabídne se nemovitost k převodu územně samosprávným celkům. V případě jejich nezájmu se pak řeší prodej nemovitostí Správy železnic ostatním zájemcům, a to prioritně formou veřejné soutěže,“ uvedl k postupu Správy železnice její mluvčí Dušan Gavenda.