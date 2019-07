Podle odhadů chovají lidé v Česku kolem 1,9 milionu kočičích mazlíčků. Ne všechna zvířata však mají to štěstí, že mají laskavé, pečující majitele. Asi půl druhého procenta z nich, odhady Nadace na ochranu zvířat a EUROSTATu se mírně rozcházejí, se každoročně ocitne na ulici. A těchto 30 tisíc koček, pokud nejsou vykastrované, se nekontrolovaně, takřka geometrickou řadou množí. Toulavá, polodivoká zvířata v ulicích měst živoří, trpí hladem a nemocemi. Navíc ohrožují jiné, mnohdy chráněné druhy zvířat.

Zcela bezprizorní by však ani volně žijící kočky zůstat neměly. Povinnost postarat se o ně ukládá zákon obecním samosprávám. Většina radnic na Orlickoústecku tvrdí, že s toulavými kočkami problém nemá. A pokud se přece jen tu a tam nějaké volně žijící zvíře vyskytne, řeší takovou situaci individuálně. Je však otázka, zda to tak skutečně je, nebo se samosprávy o problém jednoduše nezajímají. Konkrétní informace o počtech toulavých koček většina radnic nemá.

O tom, že ve chvíli, kdy se zdánlivě bezproblémovou záležitostí začnou radnice zabývat, může problém volně žijících koček vypadat jinak, svědčí příklad Poličky. Polička je jediným městem v Pardubickém kraji, které už před dvěma roky zavedlo program kastrace a očkování koček, ty se po veterinárním ošetření vracejí do lokalit, kde byly odchyceny. Přestože prozatím uplynula jen krátká doba, aby bylo možné vyslovovat jednoznačné závěry, počet toulavých zvířat poklesl. Pro města a obce na Orlickoústecku by měl být přístup poličských radních příkladem, aby se začali o volně žijící kočky více zajímat. Už jen proto, aby se problém, který dnes podle nich neexistuje, za pár let problémem opravdu nestal.