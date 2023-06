Vlastníte zahradu nebo kus louky v malebné krajině za městem a říkáte si, že na něj postavíte starší nepojízdný karavan, ve kterém pak s rodinou strávíte kus horkého léta? Lákavá myšlenka se může v praxi zkomplikovat. Stavební úřady totiž v některých případech hledí na takováto vozidla jako na černé stavby a mohou nařídit jejich odstranění. Jaká je praxe v Pardubickém kraji?

Když se karavan promění ve stavbu, může nastat problém. Ilustrační foto. | Foto: Creative Commons/Gebruiker Beetlelaaf

Moderní přívěsné karavany nabízejí docela pohodlné dočasné žití. Kromě nezbytného a úsporně uspořádaného nábytku najdeme v interiéru zpravidla i topení, kombinovaný sporák na plyn a elektřinu, lednici nebo toaletu se sprchovým koutem. Prostě takový minibyt na kolečkách, který ale může být co chvíli na jiném místě. Zatímco někteří spokojeně obývají karavan třeba jen týden o své dovolené, jiní přemýšlejí, jak si užít jeho předností naplno i po delší dobu.

„Zdědili jsme po prarodičích chalupu na Vysočině. Ten starý dům je v dost hrozném stavu, ale patří k němu i menší zahrada a celý pozemek je vůbec na pěkném místě. Když si koupíme zachovalý karavan bez registrační značky, tak bychom v něm mohli na zahradě třeba přes léto bydlet. Bude trvat pár roků, než dáme chalupu do pořádku. A kdybychom si pořídili o něco lepší karavan s platným techničákem, tak s ním mezitím můžeme vyjíždět i kamkoliv jinam,“ přemýšlí nahlas Chrudimák Petr Pospíšil.

Bezproblémové užívání obytných přívěsů odstavených na vlastních pozemcích předpokládají i někteří prodejci. „Pokud máte svůj pozemek, tak vám do umístění karavanu nemá nikdo co mluvit,“ domnívá se Miroslav Šilhan, servisní technik ze společnosti Karavany Pardubice, který zájemcům na požádání předvádí ojeté přívěsy připravené k prodeji. Svůj názor dokládá příklady, které všichni můžeme vídat kolem sebe. „Podívejte, když třeba lidé staví vlastní dům, a mají na něm práci na delší dobu, tak si kolikrát kupují právě starší karavan, aby měli dočasně kde spát. A taky vidíme, kolik karavanů stojí v různých oblastech třeba někde u vody. Na to žádné povolení není,“ domnívá se technik.

Úředníci posuzují každý přívěs individuálně

Stavební úřady však mohou na obývání odstavených přívěsů hledět jinak. Funkční obytné přívěsy jsou sice mobilními vozidly s brzdami, světly a koly, ale z hlediska stavebního zákona jsou v některých případech zároveň i stavbami. Je tomu tak vždy, kdy je při bližší prohlídce zřejmé, že vůz stojící na jednom místě nese i další znaky dlouhodobého obývání. Pak je pro jeho legální užívání nutný ještě územní souhlas od místně příslušného stavebního úřadu, jehož podmínkou je i souhlasné stanovisko všech sousedů v okolí užívaného pozemku a také souhlas dalších dotčených orgánů. Konkrétně třeba obecního úřadu nebo správy chráněné krajinné oblasti.

Referent Pavel Puchar ze stavebního úřadu v Poličce říká, že jednotná šablona pro posuzování dlouhodobosti toho či kterého stání neexistuje, takže při místních šetřeních posuzují úředníci vždy každý přívěs jednotlivě. Vodítek pro jeho zařazení je obvykle víc. „Záleží na technickém stavu přívěsu. Například jestli má vůbec kola, zda má platnou registrační značku a osvědčení o technické kontrole, zda a jak je připojený k sítím. Hledíme i na to, zda vede k přívěsu upravená cesta, zda jsou u karavanu různé přístavby, terasy a podobně,“ vysvětluje Pavel Puchar, podle něhož je tedy užitečné seznámit se s příslušnými pravidly určitě ještě před případnou neuváženou koupí.