"Ryb je dostatek, nikdo se nemusí obávat, že před Štědrým dnem bude vyprodáno," ujišťuje jednatel společnosti Adolf Vondrka. Kdo chce většího kapra, sáhne do kategorie "výběr", kde se váha letos pohybuje kolem 3, 6 kilogramů. Ani kapři I. třídy nejsou žádní chudáci, váží průměrně 2, 3 kilogramu.

Ne každý má na svátečním talíři rád kapří řízek, zvlášť mladší generace už dává přednost jiným druhům ryb. V bohdanečských sádkách mají připravené i amury, štiky nebo tolstolobiky. "Někteří lidé už si nakoupili dopředu a mají filety masa v mrazáku. Máme totiž profesionální vakuovací stroj, díky kterému můžeme kvalitu zaručit," dodává Adolf Vondrka.

Letos poprvé po čtyřech letech bylo podle jeho slov nutné zvýšit cenu ryb, a to asi o desetikorunu na kilogram. Výběrový kapr z Lázní Bohdaneč tak stojí 110 Kč/kg, kapr zařazení do I. třídy je o desetikorunu na kilogramu levnější. "Určitě je to lacinější, než kolik budou stát ryby v kádích před supermarkety," míní jednatel závěrem.

Lidé žijící v Litomyšli si mohou koupit vánočního kapra přímo ve městě, kde sídlí prodejna živých ryb. Firma Rybářství Litomyšl nabízí zákazníkům kilogram výběrového kapra za 96 korun, ryba I. třídy je o šest korun levnější. Zákazníci si mohou rovněž koupit sivena, marénu a další druhy ryb.

Na chrudimském náměstí a u tamního nákupního střediska Kateřina nebudou ani letos chybět kádě s kapry Jiřího Pilaře z Lukavice. Ryby si mohou lidé koupit od 21. do 23. prosince za cenu 89 korun za kilogram. "Výběr a první třídu nerozlišuji," uvádí Pilař s tím, že si zákazníci mohou nechat živou rybu zabít a vykuchat, to vše za dvacetikorunu. V domě u Pilařů v Lukavici vyjdou kapři ještě levněji, tam je cena 85 korun. Kdo bude mít zájem, může si rovněž koupit štiku, amura nebo lína.

Vyzkoušejte: Namísto řízku kapr na pivě



Ingredience: 800 g kapra, 0,5 l piva 12°, 150 g másla, 2 stroužky česneku, hladká mouka, sladká i pálivá mletá paprika, sůl



Postup: Kapra nakrájejte na porce a potřete česnekem utřeným se solí. Mouku promíchejte s mletou paprikou, poměr sladké a pálivé podle vaší chuti, a kapra v ní obalte. Porce naskládejte do pekáčku vymazaného máslem a zalijte je pivem. Na každou porci položte plátek másla a pečte v troubě dočervena. Podávejte s bramborovými hranolky.