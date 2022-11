Průměrný věk dětských lékařů dosahoval před čtyřmi lety 58 let. V roce 2030 by mohl vzrůst téměř na 62 let. „Kapacita pediatrů je nyní v okrese na hranici, nejsou žádné rezervy,“ potvrdila zástupkyně Pardubického kraje ve Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky Veronika Vrubelová.

O dětské lékaře je bitka především v menších městech. Rodiče jsou zoufalí.

Podle analýzy Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR jsou kapacity ordinací praktických dětských lékařů přeplněny. Často odmítají nové pacienty registrovat. Nejvíce takových zkušeností mají rodiče dětí v České Třebové, kde na jednoho praktického lékaře pro děti a dorost připadá až 541 dětských klientů. Plné ordinace hlásí také lékaři z Ústí nad Orlicí.

Podle Vrubelové je 30 % až 40 % pediatrů v okrese starších 60 let, takže je pravděpodobnost, že do třech až pěti let skončí, a nemá informace, že by byl dostatek náhradníků. Stejná situace prý vládne po celé České republice. „Moje dcerka je u doktora, kam jsem jako malá chodila i já. Půjde ale za dva roky do důchodu a já absolutně nevím, kam půjdeme. Nikdo nové pacienty nebere,” sdělila své pocity Jaroslava Brožová z Ústí nad Orlicí.

Například v Lanškrouně po smrti místního lékaře, v jehož ordinaci pod jeho odborným dohledem vykonávali praxi lékaři a lékařky z dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice, ve městě chybí dva lékaři pro děti a dorost.

Variantou byla pouze návštěva ordinace lékařky Barbory Ulmanové, přibírat další malé pacienty z kapacitních důvodů ale nemohla. Část pacientů po zesnulém lékaři si převzala další posila z dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice. Rodiny, na které dětský lékař nezbyl, musely dojíždět za lékaři s volnou kapacitou v okolí.

V Lanškrouně mohou jásat

Nyní, díky dokončení nové polikliniky, se městu po mnohaletém úsilí povedlo najít nového dětského lékaře.

„To, že se podařilo najít pediatra, považuji v kontextu jejich celorepublikového nedostatku za zázrak. Jsem rád, že k tomu velkou měrou přispěla nově postavená poliklinika. Od začátku jsme doufali, že právě moderní zdravotnické zařízení by mohlo být jedním z důvodů pro to, aby nový dětský lékař přišel do Lanškrouna. To se nakonec potvrdilo a mám z toho radost,” sdělil starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

„Ukazuje se, že neotálet s výstavbou bylo dobré rozhodnutí. Ať už v návaznosti na růst cen nebo právě nedostatek dětských lékařů. Jsme připraveni být novému pediatrovi maximálně nápomocni při spuštění praxe,” dodal.

Problém je podle expertů způsoben změnou ve vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost, která byla schválena před pěti lety a při níž se sloučilo specializační vzdělávání pro dětské praktiky a nemocniční pediatry. Absolventi oboru musí nově nejdřív projít nemocniční praxí, která trvá tři roky.

Podle předsedy České pediatrické společnosti Jiřího Bronského je kapacitně omezen celý systém pediatrické péče, tedy jak praktičtí lékaři, tak i jejich kolegové na dětských lůžkových odděleních. Ti se starají o dětské lůžkové pacienty nejen během běžné denní pracovní doby, ale zajišťují i 24hodinovou péči v rámci nočních služeb.

„Ano, jsme na hranici kapacity. Nejsme schopni přijímat více nových klientů,” potvrdila ordinace ve Vysokém Mýtě. „O tom víme. Smlouváme s lékaři v rámci toho, že noví klienti jsou z rodiny, aby je vzali, jinak by neměli šanci,” popsala strasti maminka Hana Štorková z Vysokého Mýta.

Chce to systémovou změnu

Tento problém je podle Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně z velké části způsoben změnou ve vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost, která byla schválena před pěti lety a při níž se sloučilo specializační vzdělávání pro dětské praktiky a nemocniční pediatry. V praxi to znamená, že absolventi oboru musí nejdřív projít nemocniční praxí, která trvá tři roky.

„Tam je zásadní problém. Mladí lékaři musí projít takzvaným předatestačním kolečkem. Potom vše trvá. Zde jsou potřeba systémové změny, aby mohlo jít více lékařů do obvodů,” potvrdila Vrubelová. Potíž je také v tom, že pro mladé mediky je pediatrie v současnosti málo atraktivní obor.