Někteří lidé však s instalací kamerových systémů nesouhlasí. „Považuji to za fízlování a ztrátu svobody. Nechápu, proč by měl někdo monitorovat to, že jím v létě na lavičce zmrzlinu. Velký bratr nás zkrátka sleduje na každém kroku,“ řekl ke kamerám ve městech Jan Patočka z Orlickoústecka.