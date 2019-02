Česká Třebová – Experimentálně archeologické centrum, pravěkou osadu Křivolík, opět navštívil televizní štáb. Na konci minulého týdne tam Česká televize natáčela scénu pro dětský pořad Záhady Toma Wizarda.

„Snad můžu prozradit, že tématem příběhu je trojhrob z Dolních Věstonic z doby lovců mamutů," řekl Orlickému deníku David Maršálek ze sdružení Bacrie, jež osadu buduje. Její autentické prostředí je pro filmaře lákavé, rádi se tam vracejí.

Už několik týdnů osada lovců a zemědělců žije především opravami po zimě. Od 17. června se tam uskuteční týden školních exkurzí. „O prožitkovou pedagogiku je zájem, termíny jsou už plné a plní se i ty podzimní," potvrdil David Maršálek, že možnost nahlédnout do života našich předků pedagogy i žáky láká. O prázdninách osadu zaplní stany, uskuteční se tam několik táborů. A poprvé také letní škola živé archeologie. „Dlouhé roky jsme o tom mluvili a snili. Jistě znáte spoustu možností jak zabít čas, jenže my čas nezabíjíme, my ho chceme žít! Zažijte kus jiného času mimo civilizaci!" zvou na tábor Živa pořadatelé. Co účastníky čeká? „Tábor pořádáme hlavně pro ty, kdo se zajímají o nejstarší kořeny, technologie a řemesla. Každý den bude tematicky zaměřený na nějaký užší okruh z pravěku, zkusí si technologie, ale budou pomáhat i při budování osady," naznačuje David Maršálek. Cílem je letos vybudovat kůlový dům z doby bronzové, který by sloužil jako zázemí pro tábory i výlety.

Do Křivolíku ale nemíří jen organizované skupiny, čím dál častěji se zastavují turisté, kteří procházejí okolo. Obyvatelé je samozřejmě rádi přivítají, vzkazují jim však, že plně se jim mohou věnovat především při akcích pro veřejnost. Nejbližší z nich, Festival živého pravěku, se uskuteční 14. a 15. září.