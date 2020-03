Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové epidemie.

Domácnosti v karanténě by měly svůj veškerý odpad včetně použitých jednorázových roušek a kapesníků ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě, se kromě vkládání použitých roušek do směsného odpadu, v třídění odpadů nic dalšího nemění.