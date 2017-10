Ústí nad Orlicí - V úterý 3. října se starší žáci gymnázia zúčastnili besedy s Pavlem Fischerem, bývalým poradcem prezidenta Václava Havla, velvyslancem ve Francii a současným ředitelem Institutu empirických výzkumů STEM.

Kam kráčí Evropa? O tom si povídali gymnazisté s Pavlem Fischerem.Foto: Gymnázium Ústí nad Orlicí

Setkání mělo poměrně obecný rámec obsažený v názvu Kam kráčíš, Evropo?, ale právě díky tomu jsme se mohli podívat pod pokličku mezinárodního dění nejen v rámci Evropské unie, ale i v celosvětovém kontextu. Pan Fischer jako bývalý velvyslanec sdílel své zkušenosti v oblasti EU, OSN a NATO, přiblížil profesi velvyslance, zodpověděl dotazy zvídavých studentů na migrační krizi, Ukrajinu, Severní Koreu, Spojené státy, Blízký východ, severní Afriku, to vše srozumitelně a s nadhledem, nikoliv "pouze" s přehledem. Rozpovídal se také o smyslu voleb a o práci s mediálními sděleními.

V závěru besedy nám prozradil, že se díky iniciativě senátorů chystá kandidovat na post prezidenta. A my jsme se to dozvěděli mezi prvními - ještě před oficiálním prohlášením v médiích.

Děkujeme Městské knihovně Ústí nad Orlicí za pozvání mimořádného hosta a zajištění besedy.

Připojujeme alespoň dva ohlasy z řad studentů:

"Pan Fischer byl pravděpodobně ten nejzajímavější člověk, kterého jsem kdy potkala. Během besedy mě místy dokonce mrzelo, že tam nejsem jen já sama a nemohu se ho zeptat na všechno, co by mě zajímalo. Na všechny otázky odpovídal přemýšlivě, bral v úvahu všechny posluchače, snažil se odpovědět konkrétně na otázku a zároveň ji zasadit do jakéhosi širšího kontextu." (Anna Mlynářová - moderátorka)

"Původně jsem předpokládal, že se bude jednat o další z mnoha nudných besed, kde se politik snaží udělat si kampaň, a místo toho se akorát ztrapní. Pavel Fischer mě však mile překvapil. Velice mě potěšilo, že se debata ke konci stočila k volbám a k otázce, proč vlastně volit. Myslím, že pan Fischer přesvědčil několik mých kamarádů, že opravdu má smysl zajímat se o dění v naší zemi." (Vít Holásek)

Magdaléna Bartošová