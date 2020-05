Z projektů, které zlepší život ve městě, budou ty vítězné vybrány na podzim.

U lidí vyhrála výsadba stromů

Radnice na kreativní projekty občanů vyčlenila milion korun. Loni se sešlo třicet návrhů, vybíralo se z dvaceti. Ze sedmi vítězných projektů získala nejvíce hlasů výsadba pěti listnatých stromův centru města.

Autora návrhu inspirovala změna klimatu a rostoucí počet tropických dnů v Česku. „Jedním z možných opatření, jak se horku ve městech bránit, je výsadba stromů. Ty významně ovlivňují městské mikroklima, když vypařováním zachycené vody přispívají k ochlazování svého okolí. Navíc fungují jako ‚čističi‘ ovzduší,“ popsal svůj záměr.

K dalším podpořeným projektům patřila úprava chodníků na bezbariérové, doplnění mobiliáře, výsadba zeleně a doplnění dětského hřiště na koupališti, dále instalování zastřešených lavic na dopravním hřišti a rekonstrukce jedné z místních autobusových zastávek.

Projekty, které loni neuspěly v hlasování, ještě mají šanci. Podle lanškrounského radního Hynka Brýdla mohou být pro vedení města inspirací do dalších let. „Nic také nebrání tomu, aby navrhovatelé opakovaně přihlásili projekty, které v loňském roce neuspěly. Lidé by měli mít možnost podílet se na rozvoji města a spoluvytvářet tak jeho obraz,“ konstatoval Hynek Brýdl.

Hlasovat se bude na podzim

Své nové i staronové projekty mohou obyvatelé města přihlásit do konce července. Nesmí stát víc než 800 tisíc korun. Posouzením projdou v létě, užší výběr bude veřejnosti představen na podzim a k hlasování má dojít v listopadu. Vítězné projekty budou realizovány v následujícím roce.

„Na projektech, které zvítězily loni, se intenzivně pracuje,“ podotkl starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

Participativní rozpočty jsou v českých městech populární. V Pardubickém kraji dává občanům možnost rozhodnout, do čeho půjdou městské peníze, například Moravská Třebová, Chrudim nebo Litomyšl.