Kalibr cup slibuje divočinu

Lanškroun - Budoucí kadeřnice a kosmetičky z celé České republiky, ze Slovenska a z Polska se sjedou ve čtvrtek do Lanškrouna. Koná se tady již 18. ročník soutěže středních škol Kalibr cup.

Na mezinárodní soutěži v kadeřnické a kosmetické tvorbě Kalibr Cup si studentky lanškrounské SOŠ a SOU vedly víc než dobře, získaly přední umístění ve všech kategoriích.Foto: Deník/Iva Janoušková

V letošním roce se do klání zapojí 31 středních škol. „Budeme soutěžit v kategorii účesová tvorba, make-up, nail-art a body-art. Máme přihlášených více než 70 soutěžících. Letošním tématem je Mystic Gothic,“ uvedla Vlasta Tomanová, učitelka odborného výcviku z lanškrounské školy. Přiznala, že letos to bude asi trochu divočina. „Jsem zvědavá, jak téma školy pojmou, možná to bude trochu strašidelné,“ podotkla Vlasta Tomanová.

Prvních deset vítězných modelů z každé kategorie postoupí do finále, které se uskuteční v březnu na mezinárodním veletrhu World of Beauty & Spa 2018 v Praze. Už nyní je známé téma Kalibr cupu pro příští rok. Zní opět zajímavě, a to Moulin Rouge.