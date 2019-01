Českotřebovsko - Torza stromů lemující silnici mezi Českou Třebovou a Třebovicí skácí snad do konce roku

Topoly v budoucnu patrně nahradí nová výsadba. | Foto: DENÍK/David Chládek

Provoz na rušné silnici první třídy mezi Českou Třebovou a obcí Třebovice dodnes ohrožují torza stromů, která zbyla z letité aleje topolů poničené červnovou vichřicí. Její následky mají v živé paměti nejen ti, kterým odnesla střechu. Obrovské škody za sebou nechala také v lesích regionu, městských parcích i alejích kolem silnic. Hasiči v onen červnový den zaznamenali desítky výjezdů ke spadlým stromům přes vozovky.

Polámané větve visely ještě nějakou dobu po bouři i do vozovky mezi Českou Třebovou a Třebovicí a znervózňovaly řidiče. Obavy tehdy vyjádřili například řidiči autobusů. „Čtyř nebo pětimetrové větve visí svisle dolů, je jen otázka času, kdy to na někoho spadne,“ varoval tehdy Milan Kotoulek z ČSAD. „Už léta jsme žádali o to, aby to bylo povolené skácet, stromy už mohly být dávno na zemi, už mají svoje za sebou,“ uvedl tehdy dokonce Roman Vodička z ústeckého provozu Správy a údržby silnic Pardubického kraje .



Proto Deník už v červenci zjišťoval, kdy dojde k nápravě. Rozhodnutí pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic znělo jasně: ihned odstranit polámané a visící větve a do konce roku alej s více než stovkou přestárlých stromů pokácet. Konec roku se kvapem blíží a zničené stromy v těchto dnech zažívají další zkoušku, když musejí odolávat sněhu a mrazu. Proč?



Řidiči se nemají bát



Firma, která byla pro likvidaci aleje vybrána, má sice ve smlouvě stanoven termín do konce roku, ale vyčkává, až promrzne pole přiléhající k silnici, aby minimalizovala škody, které kácením a zpracováváním dřeva vzniknou zemědělcům. „Stromy budeme kácet do pole, zemědělci se obávají, abychom jim ho ´nezorali´, škody chceme minimalizovat, proto čekáme, až zamrzne,“ potvrdil jednatel firmy Tomáš Novák a zároveň uklidnil, že sníh s torzy stromů nic neudělá a řidiči se proto nemusejí bát.



Podle jeho názoru se bude kácet zřejmě v prosinci a hotovo může být během tří, zřejmě víkendových, dnů. Delší dobu zabere zpracování dřeva. „Provoz chceme omezit co nejméně. Omezení jsme konzultovali s policií, na místě bude dopravní značení a pracovníci, kteří budou v úseku řídit dopravu,“ uvedl pro Deník Novák.