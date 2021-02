Obyvatelé domků v sousedství sepsali petici, ve které vyjadřují zděšení nad postupem města při revitalizaci parku. Nelíbí se jim, že po etapě kácení nejsou jasné další navazující fáze. "Situace po provedené intenzivní těžbě, kdy město nemá v rozpočtu žádné finanční prostředky na pokračování akce, se nám jeví jako bezvýchodná,“ píší petičníci a žádají, aby byl prostor uveden do stavu, za který není třeba se stydět.

Radnice se brání tím, že úpravy byly nezbytným krokem poté, co město odkoupilo centrální část parku od soukromého vlastníka, který se o zeleň už dlouho nestaral a neudržované dřeviny byly potenciálně nebezpečné. Jinak by musela z bezpečnostních důvodů do parku zakázat vstup a obehnat ho plotem. „Dřeviny ohrožovaly schody i budovu, další byly přestárlé a suché. V parku byly stromy z drtivé většiny proschlé, vícekmenné, především desítky let neošetřované. Kdyby na kohokoli, kdo by se v parku pohyboval, spadla větev či cokoli, byla by to vina vlastníka,“ vysvětloval místostarosta Josef Kopecký, proč nezbytně došlo na kácení.

Diskuse v České Třebové se také točí kolem toho, zda obyvatelé města byli dostatečně a v předstihu informováni o záměrech města s parkem. Starostku Magdalenu Peterkovou vyhrocená situace velmi mrzí. „Město nechalo zpracovat inventarizaci a zásahy do zeleně v parku u krematoria jsou nutnou revitalizací, která vyplývá ze stavu dřevin. K celé záležitosti se vrátíme na jednání zastupitelstva města. Nechala jsem si předložit posudky na dřeviny, které budu ještě konzultovat s projektantkou i zástupkyní firmy, která kácení prováděla,“ uvedla. Považuje za chybné, že veřejnost nebyla informovaná o zahájení prací v parku, dodavatel však neměl fixně daný termín.

Podle posudků byl z více než stovky stromů v parku nutný pěstební zásah u většiny z nich, odstranit bylo potřeba necelé čtyři desítky stromů. Práce mají probíhat po etapách. V budoucnu má dojít k obnově zeleně. V plánu je vysadit před krematoriem až pět desítek nových stromů a velké množství keřů. „Kdy dojde k dalším, následným úpravám, v tuto chvíli nelze říci, neboť situace s koronavirem zahýbala nejen státním, ale i městskými rozpočty,“ dodává radnice.