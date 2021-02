Na posledním jednání zastupitelstva České Třebové se probíralo kácení zeleně v parku u českotřebovského krematoria, které vyvolalo mezi lidmi bouři nevole a proti němuž v otevřeném dopise protestovali zastupitelé za 27 statečných.

Na zasedání zastupitelstva v České Třebové byl schválen rozpočet města a diskutovalo se o kritizovaném kácení zeleně v parku u krematoria. | Foto: Město Česká Třebová

Podle občanů bylo brutální a řada stromů a keřů šla k zemi zbytečně. „Bylo opravdu nutné vykácet tolik dřevin a porostů, aby vynikla krása popelnic a krematoria? Všichni, se kterými jsem se tam dala do hovoru, odsuzovali to, co se v parku stalo,“ popsala do místního internetového deníku jedna z obyvatelek města své pocity po zhlédnutí parku a žádá důkladné prošetření, zda řezání a likvidace zeleně byla nutná v takovém rozsahu.