Kromě návštěvníků, kterým se při pohledu dolů podlomí kolena, by se novou lanovkou mohlo ulevit také místním obyvatelům díky zlepšení dopravní situace v obci. Má to ale svá ALE.

Kabinová sedačka je dalším plánem, jak pro turisty zatraktivnit horský resort. Nejedná se však o zbrusu novou stavbu, má pouze nahradit stávající čtyřsedačkovou lanovku. Dolní stanice bude podle plánu situována v blízkosti restaurace U Slona a přilehlého parkoviště, tedy v zastavěné části obce. Za hodinu by lanovka měla přepravit až tři tisíce osob.

Úleva pro místní?

Lanovou dráhu turisté navíc využijí také v letních měsících. „Lanovka dole U Slona není celoroční, technicky je dimenzovaná primárně pro zimní provoz a je navíc relativně pomalá,“ vysvětlil marketingový manažer resortu Tomáš Drápal. Kdy resort začne s výstavbou, však zatím není jasné.

Kabinová lanovka by navíc podle resortu ulevila také místním obyvatelům, které dlouhé roky sužuje komplikovaná dopravní situace a obrovské množství aut, která do lokality přijíždí. „Lanovku bychom mohli provozovat už od spodní části areálu, což by znamenalo, že by denní návštěvníci nemuseli projíždět celou obcí, ale mohli by zaparkovat ve spodní části a nastoupit na lanovku,“ sdělil Drápal.

Takový názor zastává také starosta obce Dolní Morava Richard Novák. „Změnou nástupního místa se určitě zklidní provoz v horní části obce,“ uvedl Novák. Komplexně však podle něj kabinová lanovka situaci rozhodně nevyřeší.

„V dolní části obce se provoz zklidní až změnou struktury návštěvníků, to znamená z jednodenních na vícedenní,“ sdělil Novák. Právě jednodenní návštěvníci, kteří nepřicházejí do resortu za ubytováním, ale pouze za místními atrakcemi, obec nejvíce trápí.

Veřejný zájem zvítězil nad přírodou

Současné podobě projektu kabinové lanovky dal Pardubický kraj zelenou. Z pohledu investora se však jedná o kompromis, na který přistoupil po jednání s ochranáři a dalšími institucemi. Původní trasa záměru totiž zasahovala do ochranného pásma národní přírodní rezervace Králický Sněžník. V dokumentaci na posuzování záměru je upozorňováno na veřejný zájem.

„Spočívá zejména ve vytvoření nových pracovních příležitostí, v upevnění pracovních pozic a dále ve stabilizaci populace obyvatel obcí příhraničního regionu,“ píše se v dokumentaci. Krajský úřad prý tak dospěl k závěru, že v daném případě převažují takové důvody nad ochranou přírody.

Nejde však o žádné novum, nýbrž o postoj, který kraj zastává roky a který dlouhodobě kritizují ochránci přírody. Podle nich nelze rezignovat na ekosystém Králického Sněžníku jen proto, že je již znatelně poznamenán dosavadní výstavbou. „Podle našeho názoru není možné pouze konstatovat, že postupným povolováním staveb v lokalitě došlo již k tak závažným zásahům, že nyní nemá smysl území chránit jako případný biotop pro živočichy či rostliny,“ upozornil předseda Českého svazu ochránců přírody v Šumperku Slavomír Bušina.

Přibude také nová sjezdovka s pracovním názvem F, která propojí stávající sjezdovky areálů Sněžník a U Slona. Má se tak stát devátou sjezdovkou horského resortu Dolní Morava. Nahradí souběžnou propojovací cestu, takzvanou sáňkařskou. Pro milovníky zimních sportů má tento krok maximálně zvýšit bezpečnost na trati. „Pokud by se to podařilo, úplně bychom eliminovali poslední krizové uzly na trase,“ vysvětlil Drápal.

Záměr investora již posoudily příslušné orgány. Mezi nimi také Český svaz ochránců přírody. „Doplnění záměru sjezdové tratě F bude mít zcela devastující vliv na lesní porost a přírodní podmínky na svahu pod vrcholem Slamník,“ zhodnotili ochranáři v posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

Oproti tomu krajský úřad už na začátku července minulého roku vydal stanovisko ke změně územního plánu. „Přemístění dráhy sjezdovky bylo odůvodněno potřebou zajištění bezpečnosti dětí a slabších lyžařů,“ potvrdil.