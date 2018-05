K rozhledně po třiadvacáté

Ústí nad Orlicí - Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 13. května 23. ročník jarní cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum“. Start je od 8 do 10 hodin z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny na Andrlově chlumu do 20 hodin.

K rozhledně Andrlův Chlum.Foto: archiv pořadatelů

Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda. K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky. Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkušeným cykloturistům - vede z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Litomyšle, dále přes Choceň, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Slatinu nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Albrechtice, Borohrádek, Dobříkov, Sruby, Jehnědí, Sloupnici do cíle k rozhledně.

Ostatní cyklotrasy (45, 60, 80, 120 či 140 kilometrů) jsou od nejdelší odvozeny. Pro obzvlášť otrlé jedince bude v cíli připraven výstup po 183 schodech na čtyřiatřicet metrů vysokou vyhlídkovou plošinu, ze které lze shlédnout čtvrtinu „Království českého“ s překrásnými partiemi Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků. Výška Andrlova chlumu je 559 metrů nad mořem. Každý účastník obdrží vkusně řešený diplom.

Za dvaadvacet let se akce zúčastnilo 16 033 milovníků přírody. Pozor - mládež do 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! Akce je pořádána za finanční podpory města Ústí nad Orlicí. Na vaší účast se těší pořadatelé z KČT Ústí nad Orlicí.

Akce se koná u příležitosti 100. výročí založení Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí. (mr)