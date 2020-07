Dle ustanovení Tiskového zákona vydává kompletní vyjádření společnosti Vančura Invest k článku z května tohoto roku "Lesy na odpis. Může za kácení kůrovec?"

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Společnost Vančura invest je povinna plnit své smluvní povinnosti vůči městu Lanškroun, ovšem od počátku spolupráce docházelo a stále dochází k narušování bezpečnosti práce lesních dělníků ze strany neoprávněných osob, a to zejména strháváním pásek a vstupováním do vyznačeného území těžby. Bezpečnost těžebních prací je dále narušována drony. Do oblasti byla opakovaně přivolána i policie.