Jubilanti roku 2018: Slaví i Vanice, Vinary a Žampach

Seriál Orlického deníku postupně představí města a obce, které v roce 2018 oslaví svá jubilea.

Orlickoústecko – Mezi jubilanty, kteří v letošním roce zaznamenávají výročí, se řadí i Vanice, Vinary a Žampach.



■ Vanice jsou částí Vysokého Mýta a poprvé se připomínají roku 1433 zápisem o prodeji zdejšího dvora v nejstarší vysokomýtské městské knize. Letos tedy zaznamenávají 585. výročí. (Kniha bílá úzká – uložena ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí, fond: Archiv města Vysokého Mýta, uvedený údaj je na fol. 7r). Ve Vanicích žije okolo devadesáti obyvatel.



■ Roku 1433 se poprvé připomínají i Vinary, a to též v nejstarší vysokomýtské městské knize, když v souvislosti s majetkovou transakcí je připomenut Václav z Vinar. (Kniha bílá úzká – uložena ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí, fond: Archiv města Vysokého Mýta, uvedený údaj je na fol. 271r). Obec leží zhruba deset kilometrů od Vysokého Mýta a žije tu 120 obyvatel.



■ Podobně jako Letohrad by letos 710. výročí oslavil Žampach. V roce 1308 se připomíná Petr ze Žampachu, a to v naprosto stejných souvislostech jako připomenutý Jeniš „de Geyersberg“ coby jeden ze škůdců lanšperského panství náležejícího zbraslavskému klášteru. Vzhledem k nejasnosti textu kroniky je tento Petr někdy kladen k roku 1309, jestliže ale byl Jeniš ztotožněn s rokem 1308, lze ztotožnit s tímto rokem i Petra ze Žampachu. V obci Žampach žije okolo tří stovek obyvatel, nejvyšším místem je vyvřelý vrchol Žampachu, na kterém se ve výšce 545,7 metrů nad mořem nachází hradní zřícenina. V obci je také Domov pod hradem Žampach, který je zařízením sociálních služeb Pardubického kraje.



Kdo letos slaví?

Borová, Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, Čihák, Džbánov, Králíky, Letohrad, Malejov (obec Zámrsk), Nové Hrady, Orličky, Popovec, Sedlíšťka, Svinná, Šanov, Vanice, Žampach

