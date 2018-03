Jubilanti roku 2018: Letohrad slaví 710 let města

Orlickoústecko - Seriál Orlického deníku postupně představí města a obce, která v roce 2018 oslaví svá jubilea.

Náměstí v Letohradu. Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

Kdo letos slaví?

Borová, Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, Čihák, Džbánov, Letohrad, Malejov (obec Zámrsk), Nové Hrady, Orličky, Popovec, Sedlištka, Svinná, Šanov, Vanice, Žampach.



710 let, to je jubileum, které si letos připomíná Letohrad. Do roku 1308 je datována připomínka Jeniše „de Geyersberga“ jako jednoho ze škůdců lanšperského panství náležejícího zbraslavskému klášteru. Tento údaj a letopočet se vztahují k zaniklému hradu na návrší Hradisko nad dnešním městem, které tehdy ještě neexistovalo (poprvé připomenuto až v roce 1514). Údaj je však přijímán jako první zpráva nejen o hradě, ale i o městě. Uvedený údaj přináší Zbraslavská kronika, v původní latinské verzi Chronicon Aulae regiae dostupná v edici Prameny dějin českých-Fontes rerum Bohemicarum IV, Praha 1884, s. 167 (dostupno na webu filozofického ústavu AV ČR), český překlad viz Zbraslavská kronika – Chronicon Aulae regiae, Praha 1976, s. 218-219. Text zde není zcela jasný, takže možno tento údaj řadit nejen k roku 1308, ale i 1309 (doba vlády Jindřicha Korutanského).

Mnozí možná vzpomenou na důstojné oslavy 700 let města, letos se oslavy 710 let města chystají v termínu 31. 8. - 1. 9., kdy se na Hradisku uskuteční středověká bitva a Václavské náměstí rozezní několik koncertů. Jeden z nich bude patřit kapele No Name. (fm, jan)