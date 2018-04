Jubilanti roku 2018: 450 let města Králíky

Orlickoústecko - Seriál Orlického deníku postupně představí města a obce, které v roce 2018 oslaví svá jubilea.

Městský úřad v Králíkách. Ilustrační foto.Foto: archiv

Kdo letos slaví?

Borová, Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, Čihák, Džbánov, Králíky, Letohrad, Malejov (obec Zámrsk), Nové Hrady, Orličky, Popovec, Sedlíšťka, Svinná, Šanov, Vanice, Žampach. Více ve čtvrtečním seriálu Deníku.

Mezi jubilanty, kteří v letošním roce oslaví své výročí, se řadí i Králíky. V Králíkách se sice roku 1967 slavilo 600 let města, nebyla to ale první prokazatelná zmínka o městě. Loni se však radnice rozhodla oslavy 650 let přesunout na rok 2018. „Kdy je již s jistotou historicky prokázána první písemná zmínka o městě Králíky, a to z roku 1568. Proto tedy rok 2018 je rokem 450. výročí první písemné zmínky o městě Králíky,“ informuje radnice. „Město vzniklo až v souvislosti s kolonizací v polovině 16. století a prokazatelně je doloženo až v roce 1568, kdy se připomíná několik jeho obyvatel jako svědků při vytyčování hranic mezi kralickým a kladským meziměstským panstvím,“ vysvětlil František Musil z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové s tím, že zápis o vytyčování této hranice je uložen v Národním archivu Praha- fond: Desky zemské, sign DZV 62, L3-L5.

Radnice v rámci oslav chystá pestrý program. Hlavní oslavy se uskuteční v termínu 15. 17. června, během kterých proběhnou vystoupení místních hudebních skupin, dětí ze ZUŠ i umělců zvučných jmen. Pestrý program pak bude trvat až do 27. října, kdy v Poutním kostele v Dolní Hedeči zakončí koncert Boni Pueri.