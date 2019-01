dokončeníOrlickoústecko – Po vypuknutí první světové války v červenci 1914 došlo k značnému omezení veřejných prací a 2. plán říčních úprav pro období 1914-1921 byl zrušen. V březnu 1915 došlo na Třebovce k povodni, jejíž úroveň se rovnala největší povodni z roku 1891.

Povodně 1997 - Ústí nad Orlicí , tiskárna Oftis. | Foto: Archiv/Rosťa Moravec

Lidé v obcích museli opustit stavení, byly strženy mosty a lávky a podemlety silnice. Největší škody utrpělo Ústí, kde byly zaplaveny ulice a Palackého sady. Okresní výbor se rozhodl znovu usilovat o regulace a projekt zaslal na c. k. ministerstvo orby ve Vídni a na Zemskou správní komisi v Praze. Zemská komise žádost o subvenci zamítla, okres měl úpravy financovat sám. To se opakovalo i v roce 1916.

Opakované povodně

V roce 1917 došlo v dubnu k dvěma velkým povodním na obou řekách. Byla poškozena i trať v Bezpráví, kde vykolejil balkánský rychlík. Třebovka působila nejen škody na polích a komunikacích, ale v Třebové bránila výstavbě domů a kanalizace. V Ústí z Hylvát protékala sedmým a osmým kamenným obloukem železničního náspu do Podměstí a Palackého sadů a vytvářela zde vedlejší koryta. Na Podměstí vzniklo dvanáct můstků a lávek.

Stavba přehrady

Po vzniku Československé republiky došlo k reformě samosprávných okresů a pozemkovou reformou vznikla malá hospodářství, která neměla na úpravy peníze. Potřeba elektrické energie vyžadovala velké přehrady, proto bylo v roce 1925 rozhodnuto o přehradě na Divoké Orlici u Pastvin. V té době se také počítalo se stavbou průplavu Dunaj-Labe-Odra, což mělo vyřešit i regulaci Třebovky. Rozhodovalo se o jeho trase buď Přerov-Pardubice, nebo Přerov-Hradec, což měla rozhodnout mezinárodní komise. Na počátku dvacátých let se neplánovaly prostředky na úpravu řek, přednost měla silniční síť.

Nové koryto řeky

K rozsáhlejší změně došlo v letech 1923-1926 u Třebovky, kdy došlo k úpravě trati Praha-Č. Třebová-Olomouc a na Slovensko, která byla v Ústí ohrožována zátopami. Byly zbořeny kamenné oblouky a vybudovány nové náspy a pro Třebovku vyhloubeno nové, rovné koryto na levé straně trati. Náklady dosáhly téměř 3,5 milionu korun.

Také koryto Tiché Orlice se dočkalo narovnání a soutok obou řek se posunul za železniční most. Úpravy se týkaly i Tiché Orlice v Kerharticích, kde docházelo k největším záplavám. Došlo k regulaci i v České Třebové, aby se umožnila bytová výstavba.

Ústí se postavilo do čela snah o úpravu obou řek a v roce 1924 svolalo poradu okresů Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Žamberk a Lanškroun. V roce 1925 přijel ministr veřejných prací A. Srba a slíbil úpravy Tiché Orlice v Kerharticích a rybníku Hvězda. Ale už v roce 1926 Zemský výbor doporučil zřízení družstva obcí, které by hradilo 25 % nákladů. Tomu se bránily menší obce, námitky vznesly i průmyslové závody. Prováděly se jen dílčí úpravy, téměř beze změny zůstala horní část řeky.

Dílčí úpravy

Ve dvacátých letech se Orlický komitét zabýval plány regulace, vydával publikace a konal přednášky. Okres Ústí v této době považoval za hlavní cíl elektrifikaci a stavbu nemocnice. Na regulace bylo v letech 1927 a 1928 určeno pouze 60 000 korun, přitom v roce 1926 došlo při jarní povodni k značným škodám. V roce 1928 byla značně omezena pravomoc samosprávných okresů, které se staly pouhou součástí okresního úřadu.

Hospodářská krize v letech 1930-1933 zastavila veškeré práce na úpravě řek. Jen na návrh firmy Pollack obci Parník, že při provedení regulace uhradí část nákladů, obec získala peníze z ministerstva zemědělství, Zemského úřadu a půjčku a do roku 1934 byla regulace skončena. Ale celkově se v letech 1927-1937 provedlo v celé oblasti 27 úprav na obou Orlicích a Třebovce, náklad dosáhl 31 milionů korun.

Povodeň a válka

V roce 1938 v září došlo ke třem povodním, největší škody byly v Hylvátech a dosáhly částky 855 000 Kč (úroda, vytopené sklady, v ulicích bylo 80 cm vody).

Veškeré práce přerušila válka, část okresu Lanškroun (Rybník, Třebovice, Opatov) se stala součástí župy Sudetenland. V období Protektorátu byly práce značně omezeny a od roku 1942 platil jejich úplný zákaz.

Po roce 1945 došlo k hlubokým změnám, na část Orlickoústecka přišli po odsunu Němců čeští osídlenci. Pokud šlo o Třebovku, už v únoru 1946 došlo k velké povodni, která způsobila škody v obou městech i menších obcích. Tisk žádal, aby došlo k obnově regulačních prací z předválečné doby. V prosinci 1947 vydatné deště rozvodnily obě řeky a voda zaplavila i ústecké nádraží.

Ústecký národní výbor proto nechal vypracovat projekt úpravy toku Třebovky na vlastní náklad. Ale v padesátých letech probíhala kolektivizace zemědělství a řešení vodohospodářských problémů ustoupilo do pozadí. Na Třebovce probíhaly jen úpravy k odstranění klikatého toku. V červenci 1958 se znovu rozvodnily obě řeky i Knapovský potok a škody přesáhly 16 milionů korun.

Povodeň 1997

Podnětem k celkovému řešení regulace Třebovky se stala povodeň v červenci 1997, po níž vznikla koncepce ochrany území od Ústí až po opatovické rybníky. Byly navrženy suché retenční nádrže, zvýšena hráz rybníka Hvězda, ale realizaci zdržovali majitelé pozemků a nedostatek financí. Tato povodeň přerušila dopravu mezi Ústím a Třebovou, mezi Třebovicí a Rybníkem a hrozilo protržení hrází rybníka Hvězda (majitel odmítl vypustit část vody). Voda přesáhla stoletou hranici. Škody přesáhly 1 420 milionů, byli evakuováni obyvatelé a došlo k utopení starého muže. Do okresu zaslaly pomoc jiné okresy, Německo poskytlo 50 000 marek a postižené obce navštívil prezident Havel.

Další povodeň na přelomu března a dubna 2006 vyvolala úsilí obcí a kraje realizovat řadu opatření. Od roku 2008 do konce roku 2010 se provedla regulace od Hylvát v Ústí k České Třebové, zvýšila se hráz rybníka Hvězda, vznikly čtyři poldry (nádrže na zachycení záplavových vod), celkové náklady přesáhly 200 milionů.

V současné době jsou plánovány úpravy na horním toku Třebovky, které by měly proběhnout v letech 2014-2018. Projekt počítá i s úpravou Tiché Orlice v Kerharticích. V souvislosti s přestavbou železniční tratě dojde i k přeložení koryta Třebovky a soutoku s Tichou Orlicí. V roce 2012 slíbil ministr zemědělství, že ministerstvo na protipovodňová opatření vyčlení 1,5 miliardy korun, zčásti hrazené půjčkou z Evropské banky. Vznikl by i systém varování před nebezpečím záplav.

A stále zůstává otevřena i otázka stavby kanálu Dunaj-Labe-Odra, jenž by procházel naší oblastí.

Jiří Cihlář