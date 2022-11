Klienti ruské Sberbank dostanou své uložené peníze zpět, a to do posledního haléře. Vyplatí je Česká spořitelna, která odkoupí úvěrové portfolio ruské banky za více než 41 miliard korun. Naděje díky tomu svitla v Pardubickém kraji Chrudimi, která do ruské banky před deseti lety vložila téměř 27 milionů korun, ale i Svitavám. Ty mají ve Sberbank zablokovaných 72 milionů. Samotný Pardubický kraj si uložil do stejné banky zhruba 50 milionů korun.

Dobrá zpráva pro samosprávy, které si uložily peníze u ruské banky Sberbank. Většinu prostředků by měly dostat brzy zpět.

„Insolvenční správkyně Sberbank CZ podepsala s Českou spořitelnou smlouvu o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia Sberbank CZ. Pardubický kraj je ve třetí skupině věřitelů, tudíž momentálně nelze přesně predikovat, kolik prostředků a kdy získáme zpět,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Ve stejném balíků věřitelů jsou i Svitavy. Česká spořitelna městu slíbila, že chce vše vypořádat do poloviny roku 2023. To je pro Svitavy dobrá zpráva.

„Města a obce mají dostat 90 procent uložených peněz. Myslel jsem si, že dostaneme ještě méně. Pokud by to bylo 90 procent, budeme maximálně spokojení. Máme ve Sberbank 72 milionů, měli bychom dostat zhruba 65,“ řekl Šimek.

Psali jsme v březnu po ruské invazi na Ukrajinu:

Městům a kraji v ruské Sberbank uvízlo celkem 150 milionů korun

Nedostupné miliony nijak investice Svitav neohrozily. „Počítali jsme s mnohem horším výsledkem, že třeba získáme jenom 40 milionů korun nebo polovinu. Taky jsme nepočítali, že to bude tak rychlé,“ podotkl starosta.

Město má uložené peníze ve třech bankách, a to v ČSOB, České spořitelně a Komerční bance. Vrácené peníze z ruské banky Svitavy uloží do jedné z těchto tří. „Příští rok rozjíždíme spoustu projektů, takže jsme uvažovali o projektovém úvěru. Vrácené peníze by nám pomohly se úvěru vyhnout,“ uzavřel Šimek.

Svitavy zakládaly účet tehdy ještě u Volksbank, a to ke zhodnocení volných peněz. Ve chvíli, kdy se situace na Ukrajině vyhrotila, snažila se obec peníze převést jinam. Ale marně. Příští rok na ně konečně dosáhnou. „Sberbank CZ musí mít své úvěrové portfolio zpeněženo do 12. prosince 2022. Po tomto datu z důvodu sankcí USA na ruskou Sberbank hrozí, že Sberbank CZ nebude mít přístup do svého hlavního bankovního systému,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.