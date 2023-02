„Je to škoda, že skončili tak brzy. Teď musíme jezdit s dětmi do Přívratu nebo Říček,“ posteskla si Lucie Kopecká z České Třebové.

Oblíbený skiareál Peklák v České Třebové je prázdný, na jindy plném parkovišti stojí tři auta. Svah je zasněžený, ale na lyžovačku už to není.

Rozhodnutí o ukončení sezony je od neděle definitivní, provozovatel lyžařského střediska už ani nečeká, že by napadlo půl metru sněhu.

Zdeněk Vávra z městské společnosti Eko Bi, která skiareál spravuje, připomněl, že se u nich lyžovalo tuto sezonu 11 dní v prosinci, kdy hodně svah zasněžili. „Jezdili jsme od 20. do 31. prosince. Vánoce se nám podařily, to tady dlouho nebylo,“ doplnil Vávra.

Lednová obleva a deště však se zásobami přírodního i technického sněhu zamávaly. Nezbylo skoro nic. Na svahu je jenom asi pět centimetrů přírodního sněhu, kompletně vysněžit celou sjezdovku je příliš drahé.

„Lyžařům na sjezdovce stačí zhruba 20 centimetrů sněhu, ale abychom tam mohli pustit rolbu, na to musíme mít aspoň 40 centimetrů. Jinak se prohrábne na trávu. Nevypadá to, že by ještě nasněžilo a příští týden už má být deset stupňů nad nulou,“ povzdechl si Vávra.

Zasněžení celého Pekláku, kde má červená sjezdovka 800 metrů, trvá zhruba deset dní. V současné době však dlouhodobá předpověď nenaznačuje, že by se teploty pod bodem mrazu držely tak dlouho. Přírodního sněhu je v České Třebové v současné době jen poprašek.

Nejde přitom jenom o špatnou předpověď počasí, ale také o finance. Energie rapidně zdražily a město zvažuje každou investici. Jedno zasněžení sjezdovky totiž vyjde přibližně na milion korun.

„Vše je závislé na aktuálních ekonomických možnostech městské společnosti Eko Bi, která je provozovatelem areálu. V minulosti bylo na svahu zasněžováno maximálně dvakrát za sezonu,“ sdělil mluvčí České Třebové Jiří Holý.

Problém je i s vodou, které je potřeba na zasněžení stovky kubíků. U Pekláku jsou nádrže na 900 kubíků vody. „U skiareálu je vybudována zásobárna vody, ale ta čerpá z vodovodního řadu. Odběry je tak potřebné regulovat, aby voda nechyběla v domácnostech,“ dodal Holý.

Skiareál Peklák v České Třebové ukončil předčasně sezonu.Zdroj: FB Peklák

V budoucnu by tato komplikace mohla zmizet, v současné době totiž město připravuje napojení Pekláku na přírodní zdroj povrchové vody.

Letošní zima je tak pro Peklák krutá, děti ze škol v regionu přišly o lyžařské kurzy. „Škoda, jarní prázdniny teprve začínají. Kurz od školy už druhý rok nebude,“ posteskla si Alžběta Plachtová. Na lyžovačku se těšili i školáci z Dolního Újezdu, kteří sem pravidelně jezdí na odpolední kurz. Letos nejeli ani jednou. „Najít nový skiareál s instruktory není tak snadné, v okolí žádný není,“ podotkl ředitel újezdské školy Jan Sigl.

Skiareál Peklák je otevřený od roku 2007. Provozovatelé pamatují i roky, kdy byla krásná zima a jezdilo se skoro celou sezonu. „Nejlepší zima, co si tak pamatuji, byla v roce 2009 nebo 2010, kdy jsme jezdili i 120 dní. To byla krásná zima,“ vzpomínal Vávra.

Za lyžovačkou ale letos musí lidé z České Třebové a okolí jinam. Naplno už jede i skiareál Přívrat, který je od Pekláku vzdálený jenom pět kilometrů. „Ke konci týdne a na víkend chceme otevřít hlavní svah,“ informoval jednatel areálu Miloš Menclík. Na svahu je podle webových stránek střediska od pěti do dvaceti centimetrů sněhu, převážně technického. Vlek jede každý den i v Poličce, kde je na sjezdovce čtyřicet centimetrů sněhu. Lyžuje se také v Jimramově, Hlinsku nebo ve Svratce.