Jeden svět nabídne filmy o Mečiarovi, nerodičích i sexpertech

Ústí n. O. – Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět už klepe na dveře Malé scény, Ústí nad Orlicí jej bude hostit od soboty 7. dubna.

Vladimír MečiarFoto: čtk

Festival odstartoval začátkem března v Praze, navštíví celkem 36 měst po celé republice. Desátý ročník nabídne v Ústí nad Orlicí zajímavé filmy, témata i hosty.



Průřez filmovou tvorbou bude jako vždy široký, zařazeny byly snímky o zapomenutém konfliktu na Ukrajině (Mír s vámi), zákulisí prezidentské volby v USA (Trumpoty, Náš nový prezident), o slovenské politické historii (Mečiar), uprchlících (Cizinec v ráji, Bohu žel) nebo rodičovství (Nerodič), ale i opus o ruské mentalitě (Švéd v žigulíku) nebo snímek o pojetí sexu v Indii (Zeptejte se sexperta).



„Mezi hosty, kteří přijedou debatovat nad těmito tématy, budou režiséři některých uvedených filmů, učitelé a vysokoškolští přednášející, experti na dané téma či místo nebo novináři,“ uvedly Alice Červinková a Jitka Obšilová za ústecké pořadatele, spolek Spousti.



Předprodej vstupenek už začal, od úterý 3. dubna poběží doprovodný program „Jeden svět v Louži“. Budou se tu mimo jiné promítat některé filmové pecky z předchozích ročníků a prostor bude i netradiční setkávání – jako například s mladým filmařem, který natáčí dnes už trochu zapomenutou válku na východní Ukrajině nebo se chystá vzdělávací workshop mladých mediků z organizace Loono.



“Vstupné na tuto část festivalu bude dobrovolné a bude plně věnováno nadačnímu fondu S námi je tu lépe Orlickoústecké nemocnice,“ dodávají organizátorky. Na Nové Louži bude k vidění také jedna ze tří festivalových výstav, zbývající dvě budou instalovány v Malé scéně a na Mírovém náměstí.



V doprovodném programu Jednoho světa už pevně zakotvilo i divadlo. Inscenace Anna v podání divadla Dagmar z Karlových Varů bude uvedena v Malé scéně 10. dubna, tečku za festivalem udělá známé pražské divadlo Sklep se svou inscenací Besídka, a to 19. dubna v Roškotově divadle.



Program:

SOBOTA 7. 4.

13.00 Over the Limit / Za hranicemi možností / Marta Prus / Finsko, Německo, Polsko / 2017 / 74 min.

14.30 Mir vam / Mír s vámi / Peace to you All / Juraj Mravec / Slovensko / 2016 / 67 min.

+ DEBATA

Juraj Mravec, režisér filmu

Zdeněk Chaloupka, student dokumentární tvorby na FAMU, autor filmů a reportáží z východní Ukrajiny

17.00 Trumped: Inside the Greatest Political Upset of All Time / Trumpoty / Ted Bourne, Mary Robertson, Banks Tarver / USA / 2017 / 101 min.

+ DEBATA

Martin Řezníček, dlouholetý zpravodaj ČT v USA

Jakub Lepš, amerikanista přednášející na Univerzity of New York in Prague

20.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

+ Blue / Azurová / Karina Holden / Austrálie / 2017 / 76 min.



NEDĚLE 8. 4.

15.30 The Cleaners / Čističi / Hans Block, Moritz Riesewieck / Německo, Brazílie, Nizozemí / 2018 / 88 min.

17.15 Náš nový prezident / MP/ Rusko, USA / 78 min.

+ DEBATA

Libor Dvořák, novinář, komentátor Českého rozhlasu Plus

Michal Kaderka, učitel mediální výchovy, koordinátor Aliance pro otevřené vzdělávání

osloven Josef Šlerka

20.00 Pre-Crime / PreKrim / Monika Hielscher, Matthias Heeder / Německo / 2017 / 88 min.



PONDĚLÍ 9. 4.

15.15 The Distant Barking of Dogs / Vzdálený štěkot psů / Simon Lereng Wilmont / Dánsko, Finsko, Švédsko / 2017 / 86 min.

17.00 Mečiar / Mečiar / Tereza Nvotová / Česko, Slovensko / 2017 / 87 min.

+ DEBATA

Petr Pithart, docent katedry politologie a sociologie UK, bývalý předseda vlády ČR a předseda Senátu

20.00 Becoming Who I Was / Stát se tím, kým jsem byl / Chang-yong Moon, Jin Jeon / Jižní Korea / 2016 / 95 min.



ÚTERÝ 10. 4. DOPROVODNÝ PROGRAM - DIVADLO DAGMAR



STŘEDA 11. 4.

15.30 BERLIN REBEL HIGH SCHOOL / Rebelská střední v Berlíně / Alexander Kleider / Německo / 2017 / 92 min.

17.15 Stranger in Paradise / Cizinec v ráji / Guido Hendrikx / Nizozemí / 2016 / 72 min.

18.45 Bohu žel / God For Sake / Saša Dlouhý / Česko / 2017 / 80 min.

+ DEBATA

Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům

Olalekan Olufemi Akintola (Nigérie), Vladimír Špitaljov (Rusko), Bradley McGregor (Kanada) – protagonisté filmu



ČTVRTEK 12. 4.

15.30 A Woman Captured / V zajetí / Bernadett Tuza-Ritter / Maďarsko, Německo / 2017 / 89 min.

17:15 Doprovodný program: projekce filmu režiséra R.Š. Roba Z lásky nenávist 46´, hosta pofilmové debaty

18.15 Better Man / Lepším člověkem / Attiya Khan, Lawrence Jackman / Kanada / 2017 / 79 min.

+ DEBATA

Romuald Štěpán Rob, katolický kněz dominikánského řádu, spoluautor a režisér filmu Z lásky nenávist

Dagmar Jansová, Cesta pro rodinu, z.ú. Žamberk, vedoucí krizové pomoci ????? nebo Policie ČR - osloveni

21.00 Doprovodný program: projekce filmu režiséra R.Š. Roba Z lásky nenávist II



PÁTEK 13. 4.

15.30 Ask the Sexpert / Zeptejte se sexperta / Vaishali Sinha / USA, Indie / 2017 / 80 min.

17. 15 This is Congo / Tohle je Kongo / Daniel McCabe / Kanada, Kongo, Katar, Qatar, USA / 2017 / 91 min.

19.00 Women of the Venezuelan Chaos / Ženy venezuelského chaosu / Margarita Cadenas / Francie, Venezuela / 2017 / 83 min.

+ DEBATA

Jana Poloni, 14 let života ve Venezuele



SOBOTA 14. 4.

10.00 Ultra / Ultra / Balázs Simonyi / Řecko, Maďarsko /2017 / 81 min.

14.00 Švéd v žigulíku / The Russian Job / Petr Horký / Česko / 2017 / 64 min.

15.30 Nerodič / Non-Parent / Jana Počtová / Česko / 2017 / 83 min.

17.30 Hranice práce / The Limits of Work / Apolena Rychlíková / Česko /2017 / 71 min.

+ DEBATA

Apolena Rychlíková, režisérka filmu

Saša Uhlová, novinářka, protagonistka filmu

20.00 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ + City of Ghosts / Město duchů / Matthew Heineman / USA / 2017 / 90 min.



Více na www.spousti.cz