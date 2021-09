Starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek zmínil, že areál po bývalé Perle nebude sloužit jenom domu dětí. Město zde připravuje další investice. Vedle novostavby přibude nové rehabilitační centrum, byty a obchody. „Bude to stavba rozsáhlá nejen objemově, ale i finančně,“ dodal starosta. Nový dům dětí a mládeže stál 85 milionů.

Nápad využít areál bývalé textilky pro výstavbu domu dětí ocenil i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se slavnostního předání zúčastnil. „Jedná se o ambiciózní projekt, který vyřešil dlouholetý problém přímo v centru města vedle náměstí. Nepodlehli jste vábení rychlého řešení,“ chválil Netolický a dodal, že je potřeba dostat taková řešení do povědomí.

V roce 2015 začalo město přemýšlet, jak využije prostory po bývalém textilním závodu Perla. Projektová dokumentace, která brownfield chátrající uprostřed města proměnila v nový dům dětí a mládeže, vznikla v roce 2017. Tehdy se ale zastupitelům zdála moc drahá. „Lidé měli pocit, že když to v těchto podmínkách mohlo fungovat předtím, bude to fungovat i nadále,“ řekla ředitelka.

Ředitelka DDM Duha Štěpánka Ročňová usilovala o nové prostory přes devět let. Cesta ke stávající budově byla dle jejích slov trnitá. Původní prostory DDM byly nevyhovující. „Snažila jsem se přesvědčit představitele města, že takhle nemůžeme dál fungovat,“ popisovala Ročňová. Na podzim roku 2011 se dům dětí přestěhoval do ateliérů ve Špindlerově ulici. Sdílel je se střední uměleckoprůmyslovou školou.

Srdcem budovy je tělocvična s horolezeckou stěnou. Budova je řešena i environmentálně. Do speciálních nádrží zadržuje dešťovou vodu, kterou se může zalévat okolní zeleň. Zeleň zároveň tvoří část střechy, která bude sloužit jako místo pro odpočinek.

Dominantou dlážděného prostranství před novou budovou je sousoší Ruce Alexandry Koláčkové. Barevné velkoformátové plastiky z keramiky a betonu mají být symbolem toho, že se uvnitř domu tvoří. „Když to tady vidím, chtěla bych být dítě,“ posteskla si na slavnostním otevření Koláčková.

/FOTO, VIDEO/ Tým Domu dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí bude v novém školním roce využívat pro konání zájmových kroužků nové moderní prostory. O novostavbu, která nakonec stála 85 milionů, usilovala ředitelka DDM přes devět let. Duha nakonec našla své místo v areálu po bývalé textilní továrně Perla. Zástupci města a společnosti Chládek a Tintěra, která stavbu realizovala, dnes budovu slavnostně předali Duze a představili veřejnosti.

