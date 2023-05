Svéráznou volbu pro cestu do Prahy by představovala stokilometrová jízda na menším motocyklu nebo skútru. O velkém pohodlí by se sice v tomto případě nedalo hovořit, ale cesta by se dala pořídit podle výběru jednostopého vozidla už přibližně za stokorunu.

A jaké jsou možnosti pro cestu autem? Řidiči vozidel se zaplacenou dálniční známkou mohou na trase z Pardubic do Prahy zvolit kombinovanou jízdu po silnici č. 211 přes Lázně Bohdaneč s najetím na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou. Cesta samotného středu Prahy jim pak potrvá zhruba půldruhé hodiny a urazí při ní necelých 110 km. Pokud jejich vozidlo spotřebuje průměrně 6,5 litru benzínu na 100 km a natankují-li u pumpy litr benzínu za 36,50 Kč, přijde je jednosměrná cesta do hlavního města zhruba na 260 Kč.

Linkové autobusové spojení na trase Pardubice – Praha v současnosti dopravci nenabízejí. „Z Pardubic do Prahy se s naší společností dostanete vlakem, autobusy do hlavního města nevypravujeme. Totéž platí i pro další města na východě Čech,“ potvrdila pracovnice infolinky společnosti Student Agency.

Obě města ale spojuje i hlavní železniční koridor, takže při asi hodinové cestě vlakem můžete i odpočívat. Při dopravě jediného cestujícího do centra Prahy to bývá i možnost nejlevnější.

Ten, kdo dálniční známku nemá, zvolí patrně při cestě autem z Pardubic do Prahy jízdu přes Kutnou Horu, Kolín a Úvaly. Na 116 ujetých kilometrech po silnici 1. třídy sice stráví zhruba o půl hodinu delší čas a zajede si také několik kilometrů navíc, ale rozdíl ve spotřebě nebude příliš velký. Při dodržování maximální povolené rychlosti a při ekonomickém způsobu jízdy řidič dokonce možná i několik desetikorun ušetří. Určitě ale nevydá peníze za dálniční známku, jejíž nejlevnější desetidenní varianta by ho přišla při jízdě po dálnici na dalších 310 korun.

KVÍZ: Zaostřeno na dálnici D1. Víte, jak je dlouhá a kolik let se stavěla?

Pokud míří cestující přímo do pražského centra, můžou ho od cesty vlastním vozem odradit očekávané komplikace spojené s jízdou v rušných pražských ulicích nebo s parkováním v cílovém městě. Což potvrdil například cestující Pavel Němec, který občas vyráží do hlavního města za památkami nebo za kulturou.

„Když pojedu do centra autem, tak tam prostě rozumně nezaparkuji. Budu muset nechat auto bůhví kde a dál budu pokračovat autobusem MHD, tramvají nebo metrem. Navíc se v Praze za volantem necítím dobře, tamější dopravní ruch už není nic pro mě. Do Prahy jezdívám několikrát do roka, ale pokaždé vlakem. Je to nejrychlejší a jako senior mám padesátiprocentní slevu na jízdném, takže je to pro mě výhodné po všech stránkách,“ svěřil se Němec.

Pokud se chystáte autem do centra hlavního města sami a nalehko, a nechcete přitom svým vozem zajíždět až do jeho středu, můžete auto nechat například na záchytném parkovišti ve východní pražské části Černý Most. K celkovým nákladům na cestu pak bude nutné připočítat jen denní parkovací poplatek ve výši 50 korun a také následně zaplacené obousměrné jízdné do vozů pražské MHD. „To je přesně varianta, která mi nejlépe vyhovuje, protože nejraději jezdím právě vlastním autem. Nejsem přímo z Pardubic, takže i kdybych chtěl jet vlakem z tamního hlavního nádraží, musel bych se k nádraží stejně nejdřív dopravit vlastním vozem. Jenže pak bych zjistil, že v okolí nádraží není kde zaparkovat,“ konstatuje David Pešek z nedaleké Chrudimi.

Jak dostat lidi z aut do MHD? V Německu na to recept mají, Češi by se mohli učit

Při jízdě vlakem bez přestupů mohou lidé pro cestu do Prahy využít služby tří železničních dopravců, neboť trasu obsluhují společnosti České dráhy, RegioJet i Leo Express. Porovnání jejich jízdenek není snadné, neboť výše cen se může u dopravců lišit i ohledem na odjezdovou denní dobu. V nabídce téhož dne se tak objevuje například jízdenka Leo Expressem za 134 Kč stejně jako nejobvyklejší jednosměrné jízdné u Českých drah za 195 korun. Pokud si ale vyberete u ČD jízdu soupravou SuperCity Pendolino, je nutné připočítat ještě povinnou místenku za 35 korun. Cesta vlakem z Pardubic do Prahy pak potrvá ve všech případech zhruba jednu hodinu.

Při volbě železničního dopravce pro jízdy z Pardubic do Prahy může hrát také roli i četnost jím vypravovaných linek. „Cestuji vlastně jenom s Českými dráhami, protože denně nabízejí nejvíc odjezdových časů,“ vysvětluje Daniel Pekárek, který dojíždí do Prahy za prací do jedné z tamějších velkých cestovních kanceláří.

„Protože cestuji opravdu často, neplatím už jednotlivé jízdné. Koupil jsem si roční slevovou kartu IN 100. Stála mě sice bez desetikoruny 22 tisíc korun, ale mohu teď cestovat po celé zemi bez kupování jakýchkoliv dalších jízdenek. Karta platí neomezeně pro 2. třídu všech vlaků Českých drah, takže se mi tenhle paušál hodí nejen při cestách do zaměstnání, ale kartu využívám i při svých výletech. Naposledy jsem se takhle nedávno svezl do Olomouce,“ doplňuje svůj tip Daniel Pekárek.

SLEVY NA JÍZDNÉ V PARDUBICKÉM KRAJI



VLAKY, AUTOBUSY, MHD



Tarif Integrované regionální dopravy IREDO, společná jízdenka pro vlaky i autobusy v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Nabízí výhodné slevy na jízdném v podobě týdenních, měsíčních, tříměsíčních a síťových jízdenek, a to i v další kombinaci se slevovými tarify.



MHD Pardubice – Pro seniory nad 70 let zdarma.



MHD Chrudim – Pro seniory nad 70 let zdarma



MHD Ústí nad Orlicí – Maximální cena jízdenky je 10 Kč, děti, mládež a senioři nad 65 let platí 5 korun.



MHD Litomyšl – Základní jízdenka 10 Kč, senioři nad 65 let mají jízdné zdarma.



Svitavy – MHD ve Svitavách není. Středisko sociálních služeb Salvia tu ale poskytuje po telefonickém objednání dopravu po městě osobám se zdravotním postižením a seniorům. V době od 6 do 15 hodin je služba za poplatek 35 korun, děti mají dopravu do školských zařízení za 25 korun. V době od 15 do 18 hodin zaplatí cestující za uvedenou službu 45 korun.



Výhodné jízdenky ČD:



Sleva IN 25 – cena na 1 rok od 490 Kč, jízdné nižší o 25 %.

Sleva IN 50 – cena na 1 rok od 3190 Kč, jízdné nižší o 50 %.

Sleva IN 100 – cena na 1 rok 21990 Kč, do 2. vozové třídy bez nákupu dalších jízdenek.

Sleva pro cestující seniory nad 65 let ve vlacích – 50 %