S leukémií bojuje Jasmína už půl roku. Pravidelné cesty do Motola, chemoterapie a všechny nepříjemnosti s ní spojené se staly stereotypem, se kterým se musí rodina denně vypořádávat. „Někdy mám pocit, že jsem se silami už na úplném dnu, pak zjistím, že to jde ještě hlouběji. Ušly jsme ale už, pravda, velký kus cesty,“ popisuje maminka nemocné dívky Hana Roubínková.

Od té doby, co lékaři poprvé vyřkli verdikt, podstupuje Jasmína pravidelné chemoterapie, měsíc tak tráví v pražském Motole, další měsíc je doma v Chocni a do Prahy se vrací každý týden na pravidelné kontroly. „Chemoterapie bude dcera postupovat ještě do konce roku. Pak ji čeká bypass mozku, který musí podstoupit kvůli uzavřené tepně,“ přibližuje Roubínková další komplikace spojené s léčbou, které rodinu ještě čekají.

Hana Roubínková má navíc tři další děti, které potřebují její péči. „Nejstarší dcera je prvním rokem na internátě, kluci chodí na základní školu. Tam jsme s pedagogickým sborem dohodnuti, že pokud se ve třídě vyskytne nějaká infekce, například koronavir, dají hned vědět a kluci zůstanou doma. Nemůžeme si teď dovolit Jasmínu ohrozit,“ vysvětluje Roubínková.

Minimalizace jakéhokoliv rizika je nyní prioritou celé rodiny. „Kvůli častým cestám do Prahy jsme koupili starší auto, které nám však, a to se asi dalo čekat, velmi brzo přestalo sloužit. Na koupi dražšího však zkrátka nemáme peníze,“ líčí Roubínková s tím, že se rodina rozhodla prostřednictvím serveru donio.cz vypsat sbírku, do které nyní může přispět i veřejnost.

„Rádi bychom pořídili auto, které nebude každou chvíli rozbité. Na auto bohužel nejsou prostředky, vždyť jen na příspěvek na péči čekáme už od konce dubna,“ popisuje Roubínková.

Jedenáctiletá Jasmínka z Chocně bojuje s leukémií.Zdroj: Rodinný archiv s jejím svolením

Diagnóza: leukémie

Vše začalo na jaře zdánlivou banalitou - střevní chřipkou, která trvala asi deset dní. Když už mělo být vše v pořádku, vrátila se Jasmína ze školy s akutními zdravotními obtížemi. „Byla jsem v práci a volal mi partner, který byl zrovna doma. Řekl mi, že dcera zvláštně mluví a necítí levou stranu těla,“ vzpomíná maminka.

Obvodní lékařka rodiče s dcerou ihned poslala do nemocnice v Ústí nad Orlicí, kde lékaři určili diagnózu. Leukémie. Jasmínu okamžitě odvezli do nemocnice v Motole, kde po magnetické rezonanci bylo navíc jasné, že dívenka prodělala rozsáhlou mozkovou příhodu.