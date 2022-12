Sdružení Ústecké fórum požadovalo, aby referendum proběhlo při prvním kole prezidentských voleb. „Jsme si vědomi toho, že názory na zachování nebo zbourání této historické budovy jsou různé. Naše snahy o zachování vily a její začlenění do celkové revitalizace parku byly vždy smeteny ze stolu,“ sdělil Jiří Holubář z Ústeckého fóra.

Do navrženého termínu konání referenda podle vedení města zbývá jen málo času pro dodržení veškerých postupů, povinností a zákonných lhůt. Zákon vyžaduje například zřízení samostatných okrskových volebních komisí, což by při 17 okrscích v Ústí nad Orlicí znamenalo personálně zajistit minimálně dalších 75 lidí. Veškeré výdaje spojené s konáním referenda by hradilo město ze svého rozpočtu, náklady byly podle vedení města odhadovány na zhruba 200 tisíc korun.

Vznikla i petice

V prosinci minulého roku členové Ústeckého fóra sepsali petici, ve které upozornili na morální hodnotu objektu. „Rozhodnutí o demolici existující stavby by mělo být až poslední možností v případě, že pro budovu neexistuje smysluplné využití, ať už v rukou města, či kohokoliv jiného se zájmem o její odkup a další provozování,“ uvedli autoři petice Jiří Holubář a Petr Strákoš, kteří stojí ve vedení Ústeckého fóra. Nesouhlas s demolicí svým podpisem tehdy vyjádřilo 1229 signatářů, z toho 303 lidí má trvalé bydliště v Ústí nad Orlicí.

Podle zakladatele platformy Prázdné domy Radomíra Kočího se rozhodně nejedná o budovu v havarijním stavu. „Už jen z několika fotografií je vidět, že vila je ve slušném technickém stavu a extra do ní nezatéká. Ze zkušeností znám řadu objektů v mnohem horším stavu. Jen pár lidí z vedení města, kteří si chtějí usnadnit práci, se snaží vtipně veřejnost přesvědčit, že vila je v havarijním stavu,” sdělil Kočí.

Odborná stanoviska

Vedení města ale na demolici trvá. „Rozhodujícím měřítkem nebyl celkový počet podpisů petice, ale odborná stanoviska,“ uvedla mediální asistentka města Dana Pokorná.

Podle vedení města se nejedná o architektonickou a historickou památku, s čímž souhlasí také oslovení odborníci. „Bezradnost architektonického ztvárnění vily při přestavbě v roce 1933 nelze nijak napravit,“ uvedl architekt Ladislav Svoboda, který mimo jiné zpracovával stavebně historický průzkum Roškotova divadla.

Zbourání vily, které město vyjde na zhruba jeden milion korun, má otevřít vstup z Lukesovy ulice, který je podle autora studie nevyhovující. Na místě pak vzniknou mimo jiné veřejné toalety. Oproti tomu rekonstrukce objektu by podle zpracované projektové dokumentace vyšla na asi 25 milionů korun, celý projekt revitalizace parku by se tak výrazně prodražil.

Podle vedení města se záměr revitalizace parku u Roškotova divadla na zastupitelstvu města projednával od roku 2019 vícekrát. V prosinci 2021 zastupitelstvo schválilo předloženou projektovou dokumentaci a v současné době je již podepsána smlouva s vysoutěženým dodavatelem na demoliční práce, které mají být zahájeny v průběhu ledna příštího roku. „Během tohoto volebního období určitě chceme revitalizaci dokončit,“ sdělil starosta Petr Hájek.

Problematika zachování Janderovy vily byla také jedním z důležitých bodů během budování nové koalice. Volby v Ústí nad Orlicí letos na plné čáře vyhrálo uskupení Oušťáci v čele se starostou Petrem Hájkem, které získalo 29 procent hlasů a osm zastupitelů. Do úvahy původně přicházelo možné rozšíření koalice o uskupení Ústecké fórum. Jednání však ukázala, že se odlišné pohledy na Janderovu vilu stanou kamenem úrazu.

„Pro nás je klíčové zachování Janderovy vily, to byl ostatně jeden z důvodů, proč jsem šel do voleb,“ objasnil lídr kandidátky Ústecké fórum Petr Strákoš, proč uskupení nakonec zůstane součástí opozice.

