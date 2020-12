JamRock se stěhuje do Letohradu

Jeden z největších českých festivalů JamRock se bude stěhovat. Po třinácti letech přesídlí ze Žamberka do Letohradu. „Tak to je paráda. Bude to mít nový náboj, přinese to další možnosti,“ slibuje si od novinky Martina, skalní fanynka třídenního multižánrového festivalu pro pětadvacet tisíc diváků.

JamRock festival | Foto: Michal Horák

Uspořádání třináctého ročníku v tradičním červnovém termínu zhatila letos opatření proti šíření koronaviru, náhradní zářijový termín neschválil Žamberk. Pilně se připravuje čtrnáctý ročník, který by se měl konat od 3. do 5. června 2021 na loukách před Letohradem. „Naprosto zásadní je, že chceme JamRock posunout někam dál, zvětšit, rozšířit, celý trochu inovovat,“ vysvětluje dramaturg festivalu Libor Pavlata, proč dochází ke změně adresy. V Letohradě našel pochopení. „Ta louka je nádherná, je to rovina. V Žamberku jsme byli ve svahu a měli jsme problémy s podkládáním nohou pódia, někdy jsme museli až do metru a půl, což už naráželo na hranice bezpečnosti,“ vypočítává Pavlata. Další výhodou Letohradu je zdejší železniční uzel, který nabídne přímé spojení ve více směrech, na Prahu i na Moravu. Pokud by bylo parno, návštěvníci festivalu ocení i blízkost řeky. „I přes určité komplikace, které JamRock přinese, je pro Letohrad dobře, že tu taková akce bude,“ říká starosta města Petr Fiala, který festival vnímá jako žádoucí rozšíření kulturní nabídky pro mladší generace. Nejvěrnější fanoušci O zrušený třináctý ročník byl paradoxně velký zájem, v předprodeji se prodalo nejvíc vstupenek v historii festivalu. Fanoušci ho však podrželi. „Z nějakého průzkumu, který probíhal, jsme vyšli, že máme nejvěrnější fanoušky. A to tam byly všechny velké festivaly včetně Ostravy nebo Trutnova. Nám si řeklo o vstupenku zpátky jenom 21 lidí. To je úplně úžasné,“ těší Libora Pavlatu. V prodeji je stále zbylých necelých třicet procent vstupenek. Program čtrnáctého ročníku bude teprve zveřejněn, oproti zrušenému třináctému ročníku dozná určitých změn. Nabídnout by měl nejméně čtyřicet programových bodů, koncerty a další akce se budou odehrávat na čtyřech pódiích. Potvrzená je už účast kapel Wohnout, Trautenberk, Lety mimo, Mr. Moss, Wishmasters, kapelami navíc bude například Traktor nebo Mig 21. Podle Libora Pavlaty se na JamRocku objeví i zahraniční kapely zvučných jmen, před několika dny potvrdila koncert legendární skotská rocková kapela Nazareth. „Celkově bude JamRock rockovější. Diváci nám vyčítali, že jsme moc popoví, a měli pravdu,“ dodává dramaturg s tím, že z hudebních stylů bude hrát prim rock, hard rock, metal a punk, popových kapel bude méně. Do příprav čtrnáctého ročníku by měli být zapojeni i designéři, aby byl hezčí a zdobnější, přibýt má stanů i chill out zón. „Těšíme se na něj strašně,“ uzavírá Pavlata.

