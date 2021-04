Dvacet minut před osmou hodinou ranní se v pondělí otevřely dveře sportovní haly na Základní škole Svatopluka Čecha. Kdo by čekal basketbalové koše, žíněnky či děti připravené na vybíjenou, byl by zřejmě zklamaný. Škola prostory využila pro antigenní testování žáků prvního stupně, kteří se s koncem nouzového stavu vrací do škol. Testovalo se na celkem sedmi stanovištích.

„Chytneš si tyčinku a trochu s ní zakroužíš, jako když se dloubeš v nose,“ vysvětloval třídní učitel 5.C Jakub Diblík. Právě on spolu s dalšími třinácti kolegy ráno na chvíli zahodil školní křídy i učebnice a pomáhal s vyhodnocováním testů.

Testování podstoupila pár minut před osmou ranní také Adrianka ze 3.B. Ta přišla do školy sama. Nebála se, těšila se jen na to, že konečně uvidí kamarádky.

K testování žáků vytvořilo ministerstvo instruktážní video:

„Moje sestrička Violka chodí do šesté třídy, takže ta tady dnes není. Ale jí to zase tolik nevadí,“ vysvětlila a vyhlížela výsledek testu. Nebál se ani desetiletý Miloš Jiříček. Toho do školy doprovodila maminka Pavlína. „Syn podstoupil už testování metodou PCR, takže ví, že dnes se opravdu nemá čeho bát,“ řekla Deníku.

Od pondělí 12. dubna se otevřely první stupně základních škol. Podmínkou je povinné testování, které budou školy opakovat každé pondělí a čtvrtek. Žáci, jejichž test bude vykazovat negativní výsledek, mohou pokračovat do školní lavice. Pozitivní žáci do výuky nebudou moci nastoupit a škola pro ně musí nachystat izolační místnost. Očekávané je ale především čtvrteční testování. Pokud zde bude jeden z žáků pozitivní, odchází do karantény celá třída.

U celé akce pomáhala ředitelka školy Zdena Müllerová, která spolu s kolegy instruovala žáky a vyhodnocovala testy. „Na dnešek jsme nachystali 175 testů, někteří žáci mít test nemusí, protože mají potvrzení, že nemoc v posledních třech měsících prodělali,“ řekla.

Do školy se nevrátily také děti, které jsou momentálně v karanténě. Rodičů, kteří by dítě odmítli poslat do školy kvůli nesouhlasu s antigenním testováním, je podle ředitelky Müllerové minimum. Aby předešla jakýmkoliv nepříjemnostem, požádala ředitelka školy už v minulém týdnu rodiče o spolupráci během testování mladších žáků.

Pro žáky s pozitivním výsledkem testu škola připravila samostatnou místnost. „Tady se o ně postará jedna z našich učitelek, která je již delší dobu po druhé dávce očkování,“ vysvětlila Müllerová. Taková situace v pondělí ale nenastala a vše se obešlo bez komplikací.

Reportáž z návratu dětí do škol z celého Česka:

Nezasvěcený pozorovatel by tak ani nepoznal, že u stolečků sedí pedagogové, nikoliv profesionálové. Krátce po osmé hodině bylo hotovo a v tělocvičně učitelé čekali jen na poslední opozdilce, kteří zaspali ranní budík. Pak už zbylo jen dezinfikovat všechna stanoviště, sundat rukavice a zahájit výuku.

Tak trochu netradiční zahájení školního dne a ztížené podmínky v Chocni nijak nezkazily náladu ani rodičům, ani dětem. „Tak ve čtvrtek na viděnou,“ rozloučil se tatínek, jehož syn byl, jako všichni dnes otestovaní, negativní.