Pardubický kraj - Na silnicích na Orlickoústecku natrefí řidiči na řadu uzavírek a dopravních omezení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iva Janoušková

Mezi Libchavami a Ústím nad Orlicí se opravuje povrch vozovky I/14, jezdí se kyvadlově jen jedním jízdním pruhem. Ve špičkách se na místě tvoří kolony.

Úplně uzavřena je silnice z Ústí nad Orlicí směrem na Hrádek, která prochází modernizací. Objízdné trasy jsou vedeny po okolí. Plánovaný termín ukončení je 31. října.

V současné době je také uzavřený podjezd pod železniční tratí u firmy Korado v České Třebové, řidičům by se měl otevřít začátkem října. Objízdné trasy jsou vedeny přes Semanín a Třebovici. V této obci byl kvůli opravě mostu zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Hotovo má být do konce srpna.

Most se opravuje i v centru Lanškrouna, a to v ulici Nádražní. Znamená to zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Oprava má skončit do 31. srpna.

V Žamberku je uzavřena ulice Dymlovská, stavební práce na mostu jsou plánovány do konce září.

Na Vysokomýtsku čeká na řidiče hned několik komplikací. Opravuje se silnice I/35, mezi Zámrskem a Vysokým Mýtem je uzavřen levý jízdní pruh. Na frekventované silnici se pracuje i při vjezdu do Vysokého Mýta ve směru od Týnišťka a v blízkosti letiště.

Svitavsko

Aktuálně probíhá oprava povrchu silnice I/34 v Borové u Poličky. Omezení potrvají až do konce října. Další opravy se většinou týkají silničních mostů. Rekonstruuje se na silnici II/369 v Březině, zde by mělo být hotovo kolem poloviny listopadu, na silnici II/368 v Třebařově, III/35322 v Sádku u Poličky a III/36926 v Boršově. Kvůli sesuvu půdy je dlouhodobě omezen průjezd po silnici III/3634 v Bystrém. Na opravu čeká rovněž silnice II/360 v Poličce.

Chrudimsko

Značné dopravní komplikace nyní přináší rekonstrukce páteřní vodovodní a kanalizační sítě v Palackého ulici v Chrudimi.

Pro dopravu je kvůli ní uzavřena křižovatka „Na Dukle“ (silnice I/17 na Palackého třídě se silnicí III/340 19 v ulici Škroupova a s místní komunikací v ulici Havlíčkova) a současně je uzavřena křižovatka Palackého třídy a Fibichovy ulice. Objížďky vedou po místních komunikacích, část tranzitu se městu vyhýbá jízdou po trase Slatiňany – Sobětuchy – Markovice.

Kvůli opravám železničních přejezdů budou příští týden v pondělí uzavřeny v Chrudimi i vozovky v ulicích K Májovu a Dašická.

Pardubicko