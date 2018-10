Jak v kraji oslaví 100 let republiky?

Pardubický kraj - Nové pomníky, vysázené lípy, ohňostroje… Oslavy výročí 100 let republiky budou v kraji pestré.

Pomník TGM. Ilustrační fotoFoto: Deník / Turek Petr

O víkendu budou lidé v celém regionu slavit výročí 100 let od založení Československé republiky.

Města, obce i spolky pořádají řadu zajímavých akcí. Litomyšl a Svitavy odhalují nové pomníky. V Moravské Třebové, Vysokém Mýtě nebo ve Skutči vysázejí nové lípy. Tatíček Masaryk nebude samozřejmě na oslavách chybět, takže se objeví v Moravské Třebové, kam přijede škodovkou, i v Letohradu.

Na státní svátek naplánovala navíc litomyšlská tiskárna otevření nového Muzea tisku. Historická expozice tiskařství se otevře v pravé poledne. Je zaměřená na staré tiskařské a knihařské vybavení z 1. poloviny 20. století. Její příprava trvala několik let.

Orlickoústecko: Ke kořenům stromů dají jména narozených dětí

Oslavte to s námi. To je podtitul oslav ve Vysokém Mýtě. Slavit se bude v sobotu, odpoledne bude volný vstup do muzeí, připraveny jsou komentované prohlídky města. V 15 hodin proběhne v Jungmannových sadech zasazení stromu republiky, kam umístí schránku se jmény letos narozených mýtských dětí. Po odpoledním kulturním programu na náměstí bude od 18 hodin následovat pietní akt u mohyly padlých vojáků vysokomýtského 30. pěšího pluku, poté Večer světel a na rynku pak od 19.45 hodin lidová veselice Vyvalte sudy.

Pestrý program nabídne i Ústí nad Orlicí. V sobotu vystoupí Black band, Generace a součástí bude videomapping a ohňostroj, v neděli proběhnou pietní akty u Památníků odboje a československých legií a večer se od 19.30 v Roškotově divadle koná koncert orchestru Decapoda.

Dorazí Masaryk

V neděli ve 14 hodin vypuknou oslavy i na Náměstí Svobody v Letohradě, v sousedním Žamberku se oslavy konají po oba dva dny, v sobotu proběhne pietní akt u skautské Lípy svobody, večer se bude promítat film TGM Osvoboditel a v neděli v 15.50 hodin do centra dorazí samotný tatíček Masaryk.

Svitavsko: Litomyšl a Svitavy postavily k jubileu republiky nové sochy

V Litomyšli budou slavit už v sobotu, kdy v 11 hodin odhalí sochu Slavěny od akademického sochaře a restaurátora Arnolda Bartůňka. V zámeckém sklepení se lidé poprvé podívají na novou instalaci Více Srdce pro Václava Havla. Kolem obřího voskového srdce jeho autoři Lukáš Gavlovský a Roman Švejda umístili na zdi stovky zrcátek.

Na 16. hodinu je naplánováno v parku u Smetanova domu sázení lípy pro Olgu Havlovou k jejím nedožitým 85. narozeninám. Oslavy vyvrcholí v 17.30 hodin na autobusovém nádraží, kde se poprvé rozsvítí Trikolora od Václava Ciglera a Michala Motyčky.

Na neděli plánují oslavy ve Svitavách. Uprostřed náměstí u staré radnice v neděli ve 14 hodin odhalí pomník Valeas, res publica! (Ať je zdravá, silná…. věc veřejná) od uměleckého kovolijce Martina Horkého. Pomník má podobu otevřené kroniky s nápisem, který připomíná prezidentskou návštěvu s autentickým svitavským podpisem TGM. K pomníku vede symbolická cesta s nejvýznamnějšími městskými daty.

V Moravské Třebové za městským muzeem bude v neděli ve 14 hodin zasazena lípa svobody. O ceremoniál se postará sám Tomáš Garrigue Masaryk, který přijede od radnice dobovým vozidlem Laurin - Klement Škoda 110.

Pardubicko: Pardubice lákají na slavnost s názvem Zažijte to znovu!

Výročí si připomenou i Pardubice. Na neděli se chystá akce s názvem Zažijte to znovu! a to od 14 do 21 hodin na náměstí Československých legií.

Dominantou bude dobová slavnost včetně kulturních vystoupení, stejně jako virtuální prohlídka míst, kde vznikala republika. Lidé budou moci s dětmi navštívit tehdejší obecnou školu i dětský koutek a ochutnají prvorepublikovou gastronomii.

Ukázka vyučování

Atmosféru doplní oblíbené speciality prvního československého prezidenta v dobové kavárně nebo ukázka vyučovací hodiny v tehdejší obecné škole s dobovými učebnicemi a učiteli a školníkem se smyslem pro humor. V Pardubicích program obohatí i výstava velkoprostorových fotografií První republika, jež je už od začátku září k vidění v Tyršových sadech. Dalším lákadlem bude unikátní dobový dokument o návštěvě prezidenta Masaryka v Pardubicích v září 1922.

Chrudimsko: Oslavy zakončí ohňostroje

Den republiky se v sobotu od 9 hodin uskuteční v prostoru u chrudimského Muzea. Akce zahrne jarmareční občerstvení někdejší nové republiky a bude spojena rovněž s ukázkami řemesel.

V neděli se ve Velkém sále chrudimského Muzea uskuteční od 19 hodin slavnostní koncert ke stoletému výročí republiky.

Odhalení poledníku

Oslavy připravují na neděli i ve Skutči. Na prostranství u hřbitova v 17 hodin zasadí lípu a připravují i slavnostní odhalení 16. poledníku, lampionový průvod a také kladení věnců na Komenského náměstí. Připomínku stoletého výročí Skutečští završí v 19 hodin ohňostrojem s hudebním doprovodem na prostranství u sportovní haly.

V Nasavrkách si výročí připomenou položením věnce k památníku T. G. Masaryka. Účastníci této piety se sejdou v parku v neděli v 15.30 hodin.

Ve Slatiňanech zvou všechny na oslavu, která se uskuteční v sobotu od 17 do 19 hodin v areálu Interaktivního muzea starokladrubského koně Švýcárna. Také zde se příchozí mohou těšit na program zakončený ohňostrojem.

V Zaječicích vysadí v neděli ve 14.30 hodin lípu před obecním úřadem. Vystoupí tu žáci místní základní školy a pěvecký sbor Bartoloměj.