Jak sundat snubní prsten z nateklého prstu? Muži v Žamberku pomohli až hasiči

Profesionální hasiče v Žamberku na Orlickoústecku požádal v pondělí odpoledne muž o sundání snubního prstýnku z nateklého prstu. Není to zdaleka první taková žádost v kraji, každý rok hasiči sundávají z prstů žen i mužů několik prstenů. A ne proto, že by přestali být zadaní. S láskou to nesouvisí… Podívejte se ve fotkách.

Snubní prsten na oteklém prstu | Foto: HZS PK