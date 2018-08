Jak si v létě užívat vědu

Nekoř - Týden prázdnin na přednáškách, workshopech a v laboratoři? Středoškoláci se zájmem o přírodní vědy přijeli na letní školu, kde se věnovali novým vědeckým poznatkům ve formě dostupné všem studentům.

Přednáška na letní škole pro mladé fyziky, chemiky a biology.Foto: archiv

Farmaceutická a technologická firma Contipro z Dolní Dobrouče se dlouhodobě zaměřuje na výchovu mladých vědců. Nabízí i celoroční program seminářů z fyziky, biologie a chemie, odtud název programu FYBICH, pro středoškoláky. Těm je určen i populární letní tábor - letní škola.

„Začínali jsme s dětmi z regionu, ale dnes jsou účastníci z celé republiky, z Prahy, Brna, Přerova. Letní školu inzerujeme na seminářích, na facebooku nebo v časopise Přírodovědci.cz. Letos jsme měli 42 účastníků, zatím jsme byli schopní vzít každého, kdo se přihlásil,“ přibližuje manažerka vzdělávacích programů firmy Contipro Eva Myšáková. Potkáme tu studenty od prvního do čtvrtého ročníku středních škol, začátečníky i maturanty, kteří se již třeba chystají na vysoké školy. Letní škola probíhá vždy jeden červencový týden v areálu rekreačního střediska v Nekoři. Výhodou je blízkost pořádající společnosti, z Contipra se dováží vybavení laboratoří, některými lektory jsou i zaměstnanci firmy.

Mezi mladými lidmi je cítit jejich zápal pro věc, to, že nudou ve svém životě netrpí. „Líbí se mi, že tu jsou lidi, co se dokážou nadchnout, co jen netápou, jestli je něco vůbec baví, a chtějí si různé obory vyzkoušet, i když se za žádné milovníky fyziky nebo chemie nepovažují. Nám o FYBICHu říkali ve škole, vloni jsem neměla čas, ale na letošek jsem se moc těšila. Pro rozšíření znalostí i spřízněných duší super,“ hodnotí tábor Lenka z holického gymnázia.

„Za pět dnů zaplatíme jen tisícovku, a v tom máme všechno, ubytování, jídlo, lektory, program i tričko na památku. Ne že bych sem jela kvůli ceně, ale ocením to,“ realisticky uvažuje Eliška z orlickoústeckého gymnázia. „Lidi se tu znají z celoročních seminářů, ale zdaleka ne všichni. Je to příležitost najít si přátele se stejnými zájmy. Přemýšlím o svém další studiu v oblasti zdravotnictví, laboratorní práci, proto mě nejvíc zaujala přednáška lékaře z organizace Lékaři bez hranic. Mluvil o tom, co to povolání obnáší i o konkrétních odborných zákrocích, o infekcích, o zvířatech v exotických zemích. Tyhle informace nevyčtete nikde na internetu, to dokáže zprostředkovat jen osobní kontakt a diskuse. To je na téhle škole skvělé, že nám to umožní!“ chválí Eliška.

Denní program tábora zahrnuje dopolední a odpolední bloky přednášek podle oborů (fyzikálně chemický a biologický), podvečerní workshopy a mezitím sportovní a zábavné aktivity jako na všech jiných táborech. „Je to intelektuální vzpruha. Zároveň se mi líbí, že mě nikdo nic nenutí. Když na přednášku jít nechci, tak si třeba čtu. Nebo si můžu bloky vyměnit. Vše je pohodové a samozřejmě vás těší, že tu jsou lidi stejně naladění,“ říká Xenie. „Chodím už dva roky na přednášky, zajímá mě biomedicína a tkáňové inženýrství. Workshop zaměřený na patenty, jak je získat nebo prodat, to jsou věci, které se taky nikde na internetu nedozvíte. Ještě bych vyzdvihla přednášku o práci lékařů bez hranic nebo o asistované reprodukci. Nebo kurz herecké improvizace, to jsme tu měli jedno odpoledne a byla to bomba, to bylo úžasné,“ směje se Xenie.

Jana z gymnázia v Žamberku se účastní letní školy již několik let. „Přírodní vědy jsou můj koníček. Oceňuji, že potkám profesionály z různých oborů a osobnosti, který umí zprostředkovat těžko uchopitelné zážitky. Vloni tu třeba byl člověk nemocný AIDS.“

Tereza dva roky jezdila na vyhlášený chemický tábor na Běstvinu: „Letos jsem se nedostala, ale tady mě to bohatě vynahradili. Na letní školu jsem padla náhodou na internetu. K chemii mě přivedl učitel, říkal mi, že mi to jde, ať jedu na olympiádu, to mě motivovalo.“

I další studenti vyjmenovávali skoro všechny přednášky jako něco, co si budou dlouho pamatovat. Kromě odborného přínosu si všímají i dalšího: když přednáší člověk z nějaké instituce, dokáže téma podat neutrálně a ne jako propagaci své společnosti. Nebo že i vysoce odborné znalosti jsou prezentovány pro každého prváka včetně třikrát trpělivě zopakovaného vysvětlení, jak používat pipetu, a přesto jsou nesmírně erudované. Tábor tedy hodnotí jako dobrou zábavu i zdroj informací.

V příjemné atmosféře se nikdo nebojí zeptat, nikdo není hodnocený, pro všechny se přednáší v pochopitelné formě – studenti nemusí být zanícení vědci, třeba si jen na workshopu šití prasečích nožiček vyzkouší, zda je baví věnovat se přírodním vědám víc do hloubky. Heslem tábora tak bylo Pět dní je málo!